VIDEO: Peníze lijme do dobré vědy, shodli se experti

PRAHA Pro financování vědy a výzkumu v ČR je podstatné správné nastavení systému a též hodnocení kvality, které zajistí efektivní rozdělování veřejných peněz.

Takový je názor odborníků, kteří se zúčastnili debaty LN s názvem Může si na sebe věda vydělat?. V Česku jde každoročně do výzkumu a vývoje přes 80 miliard korun (včetně firemních a unijních zdrojů), z čehož 30 miliard pochází ze státního rozpočtu. O zdroje se dělí vysoké školy, Akademie věd a další.



„Těch peněz plyne od státu relativně dost. Problém je v jejich využití,“ uvedl ve studiu LN Martin Fusek, zástupce ředitele Ústavu organické chemie a biochemie AV. Právě to je pracoviště, které si díky základnímu výzkumu Antonína Holého a partnerství s firmou Gilead Sciences vydělalo miliardy korun za léčiva proti HIV.

„Je dobře, že se o penězích na vědu a výzkum začíná hovořit jako o investicích, ne nákladech,“ řekl Martin Bunček z Technologické agentury ČR, která státními penězi podporuje aplikovaný výzkum i spolupráci mezi akademiky a podnikatelským sektorem.

Bunček vyvracel fámy, že vyspělé státy nepodporují firemní bádání. I ony si tím „něco“ kupují. „Pocit bezpečí je také veřejná služba,“ řekl Vlastimil Šlouf z obranně-výzkumné firmy Retia.

Moderátor Aleš Vlk ze serveru Vědavýzkum.cz zdůraznil, že se veřejnost stále více zajímá o to, kam a na jaký výzkum veřejné peníze jdou. Daňoví poplatníci chtějí vědět, co za to získají.