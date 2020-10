Peníze na taxi, domácí testy či strava zdarma. Firmy řeší, jak dostat lidi zpět do kanceláří

PRAHA V mnoha firmách panuje strach z práce v kanceláři kvůli riziku nakažení covidem-19. Globální společnosti se proto snaží své zaměstnance nalákat zpět různými bonusy.

Strach z nákazy covidem-19 s příchodem podzimu rozhodně neopadá. Firmy na celém světě mají při šíření druhé vlny koronaviru problém přesvědčit své pracovníky, že pracovat z kanceláří je bezpečné.

Nabízejí různé benefity, aby své zaměstnance do kancelářských budov velkých korporací zase dostaly. Týká se to například finančních institucí v Londýně nebo New Yorku.

Lidé se obávají používat veřejnou dopravu.Jako třeba Melissa Cameronová z bostonské investiční firmy Advent International, která má pobočku i v Londýně. Od konce března všichni pracují z domova, proto byl pro ni nezvyk, že se v polovině září vydala do kanceláře. K odvozu použila taxi, i když to je pro ni drahé. Před pandemií jezdila do práce na kole nebo vlakem.

Taxi na porady

Většina ze stovky zaměstnanců londýnské pobočky se zdráhala jezdit do práce hromadnou dopravou, aby se nenakazili. Firma přišla s nabídkou, že bude všem proplácet taxi alespoň ve dnech, kdy se konají týmové porady.

Až tento bonus Cameronovou a její kolegy přesvědčil. Advent International navíc zaměstnancům poskytuje domácí sady testů na covid-19, aby měli jistotu, že do práce jezdí pouze lidé s negativním testem. Teprve po dvou týdnech negativního testování mohou do kanceláře přijet.

„Snažíme se, aby se do kanceláří vrátilo co nejvíce lidí,“ vysvětlil James Brocklebank, jeden z partnerů firmy. „Jsme investiční firma a vždy je lepší se setkávat s lidmi osobně. Je to ale důležité i pro zaměstnance, pro jejich pracovní morálku a duševní zdraví,“ dodal. I když firma nikoho nenutí, pokud do kanceláře jezdit nechce.

Motivace musí být

Ukazuje se tak, že řada firem musí přijít s dalšími benefity, aby lidé opět začali jezdit do práce, protože si po několika měsících na homeofficu odvykli.

I britská vláda připouští, že se lidé do kanceláří nehrnou a je třeba je motivovat. V Londýně řada lidí raději pracuje z pohodlí domova, než aby jezdili metrem přes celé město.

Na začátku září byl počet pasažérů v ranní špičce v londýnském metru o 69 procent nižší, než tomu bylo o rok dříve. Jet do práce hromadnou dopravou se stále 54 procent zaměstnanců ve Spojeném království obává.

Richard Fox z právní firmy Kinsley Napley tvrdí, že firmy mohou nutit zaměstnance pracovat opět z kanceláří, pokud minimalizují rizika, jež jsou spojená s dojížděním.

Většina společností jim ale dává vybrat. Zejména v době, kdy se počet nakažených koronavirem opět zvyšuje.

75 dolarů od Bloomberga

Globální firma Bloomberg, jež kromě zpravodajství poskytuje i finanční a datové služby, zavedla pro svých 20 tisíc zaměstnanců na celém světě bonus 75 dolarů na den. Tato částka má pokrývat náklady na jejich dopravu do práce, ať už použijí taxi, nebo vlastní vůz.

Globální šéf lidských zdrojů společnosti Ken Cooper to vysvětlil tím, že je třeba zajistit, aby lidé po několika měsících práce z domova začali jezdit pravidelně do kanceláří, protože mají obavy o jejich mentální pohodu.

Jinými slovy, řadě zaměstnanců, kteří byli zvyklí na osobní setkávání s kolegy, začalo z práce doma „hrabat“. „Spala jsem, pracovala, jedla a odpočívala na malém prostoru a potřebuji opět nějakou rutinu ve svém životě,“ svěřila se jedna pětadvacetiletá zaměstnankyně firmy, kterou založil americký miliardář Michael Bloomberg. Dodala, že na sobě začala pociťovat příznaky úzkosti a deprese.

Snídaně i obědy zdarma, pokud přijdete

Banka Goldman Sachs zase přidává deset dní dovolené lidem, kteří se musí starat o děti nebo o jiné členy rodiny.

Dalším benefitem je, že prestižní newyorská investiční banka začala lidem poskytovat snídaně i obědy zdarma, aby zaměstnance přesvědčila, že se jim vyplatí přijet do práce.

Investiční fond Blackstone proplácí zaměstnancům také taxi a poskytuje testovací sady na koronavirus. Banka JPMorgan zase umožňuje všem zaměstnancům, aby využívali parkoviště, pokud je na něm místo.