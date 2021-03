Petr Kellner začínal s úvěrem za miliony. Teď největší česká investiční skupina PPF vydělává miliardy

PRAHA Velký fenomén. Tak označil zesnulého zakladatele skupiny PPF Petra Kellnera někdejší generální ředitel sklárny Sklo Union Teplice Štěpán Popovič. Říká se, že tento úspěšný sklářský manažer, díky kterému se z liberecké sklárny stala součást nadnárodního koncernu, Kellnerovu PPF v podstatě „udělal“.

Není to úplně přesné, hlavou a motorem dnes největší české investiční skupiny, ovládající mobilního operátora O2, finanční instituce Air Bank a Home Credit i plzeňskou Škodu nebo televizi Nova, byl sám Kellner. Muž, jejž po víkendové tragické smrti zastoupil další dlouholetý akcionář, byť s minimálním podílem – Ladislav Bartoníček.



Skutečností ale je, že palivo pro start budoucího impéria dodal teplický Sklo Union. Respektive půjčku několika desítek milionů korun, kterou sklárna díky Popovičovi v roce 1991 poskytla pro vznikající Správu prvního privatizačního fondu (později PPF) začínajících podnikatelů a prodejců kopírek Petra Kellnera a Milana Vinklera.

„Pana Kellnera jsem poprvé potkal v roce 1991. Říká se, že šikovní lidé jsou o krok napřed. On byl tehdy už o tři kroky vepředu. Povedlo se mu založit privatizační fond a byl člověkem, který věděl, jak by měla vypadat a fungovat investiční společnost. V té době to nevěděl vůbec nikdo. Pro mě je Petr Kellner opravdu velký fenomén,“ popsal Popovič Kellnera před pěti lety v rozhovoru pro LN. Kellnerův život vyhasl v sobotu, o dvacet let starší Popovič zemřel předloni v červnu.

Z nuly k miliardám

Z PPF se stal kolos, který vydělal v roce 2019 čistého více než jednu miliardu eur (přes 26,2 miliardy korun), celkový objem aktiv dosáhl 48,6 miliardy eur (přes 1,27 bilionu korun) a ve 24 zemích tří kontinentů zaměstnával téměř 135 tisíc lidí, z toho v Česku 14 tisíc.

Podle výroční zprávy společnosti za rok 2019 Kellner ovládal 98,93 procenta PPF. Časopis Forbes ho už 15 let řadil mezi nejbohatší lidi na světě, v Česku vedl žebříček hodnotou majetku ve výši 293 miliard korun s velkým odstupem před druhým Radovanem Vítkem (86 miliard korun) a třetím Danielem Křetínským. „Není to nejdůležitější,“ vyjádřil se před lety v rozhovoru pro MF Dnes jinak nemluvný a v soukromí uzavřený Kellner k podobným žebříčkům.

Porovnávání nejbohatších Čechů ale není ani v tuto chvíli podstatné. Mnohem důležitější je, kdo ve skupině převezme Kellnerovy pravomoci a vůdčí roli. Bylo jasné, že PPF jako přední finanční skupina musí mít pro takové situace nouzový scénář.

Mluvčí PPF Jitka Tkadlecová včera uvedla, že řízením veškerých aktivit ve skupině byl pověřen jeden z akcionářů Ladislav Bartoníček. Ten – podobně jako třetí podílník Jean-Pascal Duvieusart – drží 0,535 procenta akcií. „PPF bude pod vedením Ladislava Bartoníčka pokračovat ve svých investičních projektech v souladu s plány a vizemi, které se svým týmem spolupracovníků vytvořil Petr Kellner,“ uvedla mluvčí.

PPF měla pod vedením Kellnera za sebou neskutečně mnoho zásadních rozhodnutí a klíčových událostí, které skupinu přivedly tam, kde dnes je. Jenže je tu i rozdělaná „práce“ na dalších klíčových projektech, jež Kellner připravoval, a ta musí bez prodlení pokračovat.

Tím největším je chystané spojení bankovního sektoru PPF s Monetou Money Bank, obchodovanou na burze. Spolu s podílem, který vlastnila před odkupem, by po vypořádání skupina PPF vlastnila celkem 28,36procentní podíl v Monetě. Cena za odkoupené akcie by mohla dosáhnout více než 11 miliard korun.

Od pojišťovny po TV Nova

Pro Kellnera byly finanční transakce v bankovním sektoru základem pro budování celé PPF. Platilo to zejména při ovládnutí České pojišťovny v polovině devadesátých let.

Spekulovalo se tehdy, i když bez jediného důkazu, že Kellnerovi k tomu dopomohl tehdejší ministr financí Ivan Kočárník. Pojišťovnu už ale začala privatizovat předchozí Pithartova vláda a Kočárník ve své následné éře jakékoliv zvýhodnění investiční skupiny odmítl.

Českou pojišťovnu Kellner později vložil do společného podniku s italskou pojišťovnou Generali, která po čase podíl PPF odkoupila. PPF měla také dočasně podíl v Energetickém a průmyslovém holdingu (EPH) či v loterijní společnosti Sazka.

Současný majetek skupiny čítá desítky firem, včetně třeba Home Creditu, největšího nebankovního poskytovatele půjček na světě. Do finančního sektoru PPF patří ze známějších také Air Bank.

Skupina ovládá rovněž mobilního operátora O2, včetně pražské O2 areny, biotechnologickou společnost Sotio, zaměřenou na výzkum a vývoj nových léčebných postupů v oblasti onkologie, v Plzni strojírny Škoda Transportation včetně několika jejich dceřiných společností nebo dodavatele datových a internetových služeb ČD-Telematika. K posledním akvizicím patří mediální skupina CME s televizí Nova.

Do portfolia PPF ale mimo jiné patří z dřívějška také společnost CzechToll, která se podílí na provozování systému mýta, nebo podíly v internetovém vyhledávači Heureka a e-shopech, jako je Mall.cz, CZC.cz nebo Košík.cz.