Piráti žádají americké kongresmany o prošetření prodeje CME Kellnerovi

PRAHA Pirátský senátor Lukáš Wagenknecht a poslanec této strany Jan Lipavský požádali členy amerického Kongresu a akcionáře skupiny CME o prošetření plánovaného prodeje CME společnosti PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera.

PPF v Číně působí prostřednictvím firem Home Credit nebo Sotio. Piráti se obávají šíření čínské propagandy v Česku i dalších státech. Uvedli to v pondělní tiskové zprávě. CME vlastní v Česku televizi Nova, působí také v Bulharsku, Rumunsku, Slovinsku a na Slovensku. Skupina PPF obavy Pirátů odmítla, sdělila ČTK.



CME loni v říjnu podepsala smlouvu s dceřinými společnostmi skupiny PPF, a PPF tak mediální firmu ovládne. Podmínkou dokončení transakce je ale souhlas akcionářů CME, Evropské komise a národních regulátorů v některých ze zemí, kde CME působí.

Akcionáři i vrcholový management skupiny PPF vždy zastávali principy svobody, demokracie a volného trhu. CME kupujeme jako doplněk ke svému telekomunikačnímu byznysu bez jiných postranních cílů.

„Akvizice, díky které by Petr Kellner získal tyto televizní stanice, by zvýšila možná rizika opětovného zásahu a šíření čínské propagandy na území ČR a dalších států našeho regionu, které jsou členy NATO a EU,“ uvedl v tiskové zprávě senátor Wagenknecht.

Pirátští zákonodárci se proto obrátili na své americké protějšky a požádali je o jejich stanovisko k věci a k projednání možných významných rizik. Poukazují například na údajnou snahu o manipulaci akademické sféry a veřejného prostoru ze strany subjektů financovaných společností Home Credit, která spadá do PPF. Cílem manipulace mělo být ovlivnění veřejného mínění ve prospěch Číny, tvrdí Wagenknecht. Home Credit už dříve uvedl, že nenajímal ani nepoptával v ČR služby, aby prosazoval zájem cizí země.

Valná hromada CME, kde by mělo padnout rozhodnutí o prodeji, se má uskutečnit 27. února. Skupina PPF podle dohody za CME zaplatí 2,1 miliardy dolarů (zhruba 48 miliard korun).„Skupina PPF vyrostla za třicet let v jednu z největších českých firem a nyní působí ve 24 zemích, na třech kontinentech. Akcionáři PPF, stejně jako vrcholový management, vždy zastávali principy svobody, liberální demokracie a volného trhu. Ze skutečnosti, že podnikáme také v Číně, kde stejně jako my podnikají tisíce dalších západních firem, nelze vyvozovat nic o našem světonázoru.

Naopak: jako lidé, kteří nemalou část svého života prožili v totalitním komunismu, si extrémně vážíme svobody projevu. Znovu opakujeme, že PPF kupuje CME jako doplněk ke svému telekomunikačnímu byznysu a nesledujeme jakékoliv jiné postranní cíle. V rámci procesu převzetí CME spolupracuje skupina PPF se všemi zainteresovanými regulatorními institucemi a všem poskytujeme relevantní informace,“ uvedla skupina na dotaz ČTK.

