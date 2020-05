Pivovar v Brně zlikvidoval 14 000 litrů nespotřebovaného piva kvůli koronaviru, dostane zpět spotřební daň

BRNO Pivovar v Brně za přítomnosti celníků nechal zlikvidovat 14 000 litrů nespotřebovaného piva. Bude mít nárok na vrácení příslušné částky spotřební daně. V tiskové zprávě to ve středu uvedla mluvčí jihomoravských celníků Lada Temňáková, název pivovaru nesdělila.

Ve skladech restaurací, barů i samotných pivovarů podle Temňákové zůstaly zásoby nespotřebovaného piva, které už nebude ke konzumaci možné použít. „Schválená novela zákona o spotřebních daních však umožnila provozovatelům daňových skladů v těchto případech požádat příslušného správce daně o možnost vrácení již distribuovaného piva zpět do skladů do režimu podmíněného osvobození od daně, aby ho bylo možné pod dohledem celníků přepracovat nebo zlikvidovat a následně si požádat o vrácení již uhrazené spotřební daně,“ uvedla mluvčí.

V případě pivovaru v Brně šlo o 14 000 litrů piva, které bylo staženo z prodeje z tanků a následně zlikvidováno. „Postupně zde bude likvidováno i další pivo, které měly některé podniky nakoupeno v KEG sudech. Daňový subjekt tak bude mít nárok na vrácení příslušné částky spotřební daně,“ uvedla mluvčí.

Pivovary mohou žádat o vrácení spotřební daně za pivo, které nedokázaly prodat z distribučních center kvůli zavřeným hospodám a restauracím. O úlevu žádal Český svaz pivovarů a sladoven, podle kterého by placení daně za vylité pivo bylo nejenom nesmyslné, ale i nemorální. Restaurační předzahrádky byly zavřené do 11. května, interiéry hospod a restaurací se otevřou v pondělí 25. května. Podle dřívějších odhadů svazu jde o čtvrtletní produkci pivovarů, tedy 1,5 milionu hektolitrů piva. Na spotřební dani by obor zaplatil za toto množství víc než 100 milionů korun.