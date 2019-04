Vyděláte si tisíckrát víc než běžný zaměstnanec? Šílenství, vzkazuje vnučka Disneyho šéfovi filmového impéria

PRAHA Generální ředitel filmového impéria Walt Disney Bob Iger loni vydělal skoro 66 milionů dolarů (téměř 1,5 miliardy korun). To je 1424krát víc, než je mzdový medián ve společnosti. Na sociálních sítích to za „šílené“ označila Abigail Disney, vnučka spoluzakladatele firmy Roye Disneyho, bratra známějšího Walta.

Bob Iger, šéf americké mediální a zábavní společnosti Walt Disney, si za loňský rok vydělal 65,7 milionů dolarů, což je podle britského deníku The Guardian o 80 procent více v porovnání z předchozím rokem. Osmapadesátiletá režisérku a filantropku a vnučka spoluzakladatele firmy Roye Disneyho to znepokojuje. „Podle všech objektivních měřítek, více než tisícinásobek platového mediánu je šílenství,“ napsala v sérii 22 tweetů k platovým podmínkám ve společnosti, kterou založil její prarodič, Disneyová.

Abigail Disney

Tak velké rozdíly v odměňování mají podle Abigail Disney devastující vliv na společnost. I přes velkou kritiku zdůrazňovala, že Iger je podle ní dobrý člověk, který si odměnu zaslouží, ale rozhodně ne tak velkou.



It also takes a lot of nerve for a CEO to take home $65m when people who work for him ration their insulin. You know what else takes a lot of nerve? Believing everything you read on the internet. It takes nerve to assume that I don’t work 70 hours a week and that .... https://t.co/i1flFysTh5 — Abigail Disney (@abigaildisney) April 25, 2019

Bob Iger byl za loňský rok odměněn bonusy ve výši 65 milionů dolarů, a to na základě dříve uzavřených smluvních podmínek a příznivé finanční situaci společnosti.



„Jakmile ten bonus dostal, trochu jsem počítala a vyšlo mi, že by mohl ze svého zvednout všem zaměstnancům mzdu o 15 procent a pořád by mu 10 milionů dolarů zůstalo. Existuje moment, ve kterém jde k těm nejbohatším jednoduše už zbytečně moc dalších peněz,“ řekla Abigail Disney, podle které tento přístup přispívá k výrazným rozdílům a napětí ve společnosti.



V tomto měsíci už žena, která dle svých slov vlastní „nevelký” podíl akcií, nefiguruje však v žádných vedoucích orgánech společnosti, zaujala výrokem adresovaným všem výkonným ředitelům korporací, že pětisetnásobek mzdového mediánu by si „nezasloužil ani sám Ježíš“. Speciálně se pak zaměřila na šéfa společnosti Amazon Jeffa Bezose.



Vnučka spoluzakladatele firmy také kritizuje fakt, že společnost neudělala dost pro to, aby dostatečně odměnila ty, kteří se podílejí na jejím každodenním chodu. Nespokojenost ve firmě se ale pomalu dere na povrch, už loni zaměstnanci zábavního parku Disneyland protestovali poté, co nezisková firma Economic Roundtable publikovala studii s názvem Working for the Mouse (Práce pro myšáka). Podle průzkumu se polovina ze 17 tisíc dotázaných zaměstnanců obávala, že přijde o svůj domov, a každý desátý žil v posledních letech na ulici.

‚Mzdy máme nadstandardní‘

Abigail Disney, která se věnuje natáčení dokumentárních filmů a charitě, se i tak pozastavuje nad tím, proč tak zisková firma platí tak nízké mzdy - často se blížící minimálním.



5/ To be some kind of hair shirt situation. Nor am I saying that he should step down. As I've said, he is a good man and a brilliant man, who has managed the company well. But even so the package is obscene. How can anyone deny this? — Abigail Disney (@abigaildisney) April 23, 2019

Vyšší daně pro bohaté

Stejně tak zpochybnila i prémii 1000 dolarů, kterou firma loni vyplatila 125 tisícům zaměstnancům díky změně daňového zákona. „Prémie jsou pěkné. Každý je uvítá. Ale víte, co potěší ještě víc? Přidání. A pokud jsou daňové změny trvalé, není to důvod spíše ke navýšení mezd?“ ptá se.



Filmový gigant se však odvolává na to, že mzdy jsou nadstandardní. „Investovali jsme do toho, aby nástupní mzda dosáhla 15 dolarů (343 korun) za hodinu, což je dvojnásobek minimální hodinové mzdy v USA,“ řekla mluvčí společnosti Disney Suzi Brownová.

Průměrný roční mzda je ve firmě podle analytické společnosti Equilar 46 127 dolarů, tedy přibližně 1 milionu korun, což zhruba odpovídá průměrné roční mzdě v USA. To je však podle Abigail Disney málo, společnost je podle ní ziskovější než kdy dřív a měla by podle toho své zaměstnance platit.

Firmě nesoucí hrdě jméno svého zakladatele Walta Disneyho se v posledních letech velmi daří, úspěšně roste od chvíle, co se osmašedesátiletý manažer Iger ujal vedení korporace po Michaelu Eisnerovi v roce 2005.

Cena akcií od roku 2005 vzrostla z 24 dolarů na dnešních 133 dolarů. V roce 2018 navíc firma dosáhla rekordního zisku ve výši 12,6 miliardy dolarů. K tomu se dají připočítat úspěšné akvizice společností Marvel či Lucasfilm. Ani všechny tyto úspěchy však podle Disney astronomickou odměnu Igera neospravedlňují.

Abigail Disney poukazuje na nerovnost bohatství a příjmů dlouhodobě, pro tyto účely už darovala přes 70 milionů dolarů (1,6 miliardy korun). Je také členkou organizace Patriotic Millionaires, která volá po vyšších daních pro bohaté.