Plzeňská Škoda Electric zmodernizovala 32 bostonských trolejbusů za 100 milionů korun

PLZEŃ Škoda Electric předala dopravnímu podniku v Bostonu poslední z 32 modernizovaných trolejbusů. Plzeňský podnik v USA rekonstruoval 32 svých vozů s místní firmou MMA. Škodovka tam uzavřela kontrakt na kompletní modernizaci 32 vozů za 100 milionů korun v roce 2014. V úterý to řekl projektový manažer Marek Rottenborn. Škoda Electric tím navázala na svoji dodávku z let 2004 až 2005, kdy vyrobila vozy s firmou Neoplan USA.

„MMA prováděla generální opravu karoserií trolejbusů, a to v jejím závodě v nejsevernější části USA ve městě Limestone ve státě Maine. Závěrečné testování a samozřejmě i přejímka vozidel se odehrávaly přímo v Bostonu,“ řekl Rottenborn. Každý trolejbus musel před dodávkou do Bostonu zkušebně najet v Maine 400 mil.



Na projektu v USA pracovali také škodováčtí odborníci z Plzně, hlavně specialisté na montáž a technici ze zkušebny, kteří modernizovali elektrickou část vozu. „Prováděli jsme upgrade a kontrolu střešních kontejnerů, úpravu sběracího systému, kontrolu a kompletní testování celého vozidla a podporu modernizace dieselgenerátoru,“ dodal.

Plzeňské trolejbusy v několika amerických městech

Škoda Electric už prodala do USA stovky trolejbusů. Konkrétně šlo o 57 vozů do Daytonu v letech 1995 až 1999 a 273 trolejbusů do San Franciska v letech 2001 až 2004. V létě 2015 začaly sloužit v trolejbusech pro Seattle a San Francisco nové motory z Plzně. Projekt s možnými opcemi může dosáhnout až 530 trolejbusů, zatím šlo o 201 vozů.

Podle ředitele divize Trolejbusy Karla Majera jsou USA perspektivní pro mnoho dalších obchodních příležitostí. Firma tam například jedná s místními partnery o projektech na elektrobusy.

Škoda Electric je největším evropským výrobcem trolejbusů. Vyrobila jich už 14.500. Jezdí ve 30 zemích Evropy, Asie a USA. Ročně podnik utrží pět až šest miliard korun. Kromě trolejbusů a elektrobusů vyrábí pohony pro elektrická vozidla, trakční motory a hybridní a vodíkové autobusy.