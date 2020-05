Po 72 dnech otevřeno. Restaurace či bary se za mimořádných opatření pokusí zmenšit obří ztrátu

PRAHA Více než dva měsíce sčítali podnikatelé v gastronomii ztráty. Dneškem se většina z nich pokusí byznys oživit. Restaurace, bary a kavárny opět přivítají hosty ve vnitřních prostorách a zkusí aspoň zčásti dohnat obří výpadek tržeb. V minulých dnech se na dnešek důkladně připravovali a kromě přesouvání stolů kvůli povinným rozestupům a chystání dezinfekce někde i vymalovali a připravili slevové akce.

Otázkou je, v jakém počtu se lidé do zhruba čtyřiceti tisíc podniků po celé republice vrátí a zda se podaří propad příjmů hospodských a jejich dodavatelů snížit. Zatím to vypadá, že dlouhé období bez tržeb zničilo menší část podnikatelů, než se původně předpokládalo. Dřívější odhady varovaly, že skončí desetina až čtvrtina zařízení, rozsáhlý průzkum, který mezi šestnácti tisíci „svých“ restaurací a hospod nedávno uskutečnil Prazdroj, však uvádí, že 97,5 procenta z nich plánovalo dnes otevřít.

„Původní pesimistická nálada se už s otevřením zahrádek proměnila,“ řekl LN obchodní ředitel Prazdroje Tomáš Mráz. Doufat v trvalejší obnovení provozu mohou nyní hlavně podniky zaměřené na domácí klienty. Mnohem hůř jsou na tom ty závislé na hostech ze zahraničí. O cizince bude ještě dlouho nouze. Marně proto budou dnes brát za kliku hosté například Francouzské restaurace pražského Obecního domu.



„Vše připraveno, zajištěno, požadovaná opatření splněna,“ hlásí naopak Luboš Kastner ze společnosti Hospodska, pod niž spadá několik restaurací včetně pražského podniku Červený jelen, navštěvovaného hlavně místními a vyznavači pivní kultury. Vrátí se teď po krizi všichni? „Je to velká výzva a zkouška. Alfa a omega našeho dalšího osudu,“ říká Kastner.

Firma připravila vlastní informační cedule, které u vchodu i v interiéru pomocí emotikonů připomínají hostům, aby se neshlukovali, nekýchali bez kapesníku, mimo konzumaci používali roušky a podobně. „Celá ta šlamastyka“, jak říká Kastner, dokázala tým zaměstnanců stmelit. I když asi třetinu, zejména pomocného personálu musela firma propustit. Podobně jako se to dělo jinde.

„Kvůli nařízeným rozestupům jsme museli vystěhovat část stolů a židlí, což nám bohužel snižuje kapacitu,“ posteskla si Martina Köhlerová, ředitelka Pivovarského dvora v Plzni-Černicích – podniku s vlastním pivovarem, restaurací, hotelem a lázněmi. Věří, že se lidé v hojném počtu vrátí. „I tak ale budeme ztrátu dohánět roky,“ cítí.

Na druhé straně jeden z předních tuzemských šéfkuchařů Jan Punčochář ve své loni otevřené pražské restauraci U Matěje nešetří optimismem. Z třicítky zaměstnanců musel část propustit, ale podnik zvládá provoz i v omezené sestavě. Na místní kachnu s chřestem a další českou klasiku v menu převážně domácí klientela nezanevřela.

„Žádný problém. Zahrádku máme plnou celé ty dva týdny. Nic jsem na jídelníčku ani na cenách neměnil. Je otázka, zda nebudou mít lidé nyní hlouběji do kapsy, ale nebojím se toho,“ říká Punčochář.

O plných zahrádkách si však leckde jinde museli nechat zdát. Lidé přišli, ale většinou v počtu, který restauraci těžko zachrání. „Žádná velká spása to nebyla. Počasí šlo tvrdě proti nám. Kdo neměl plně krytou zahrádku, měl smůlu,“ popsal zkušenost Josef Krýsl z plzeňské restaurace Beer Factory.

Obří logistická operace

Celý obor cestovního ruchu s 240 tisíci zaměstnanými lidmi a 125 miliardami korun odváděnými ročně do veřejných rozpočtů má nyní naději na menší než původně odhadovaný 50miliardový propad tržeb. Stát totiž umožnil restart hospod a hotelů dříve, než se původně očekávalo.

Rozestupy míst pro hosty musí být minimálně 1,5 metru, k dispozici desinfekce u dveří a otevíračka maximálně do jedenácté hodiny večerní. Čistit židle a stoly je třeba po každé skupince hostů. Personál musí být v rouškách, hosté je mohou během konzumace sundat. Taková jsou pravidla pro všechny právě otevírané restaurace.

A horečné přípravy na dnešní den D nepanovaly jen v restauracích, hotelích a dalších provozovnách. Napilno měli i jejich dodavatelé. Zejména pivovary. Plnicí linky sudů se v minulých dnech rozjely na plné obrátky, stovky kamionů kmitaly po celé republice. Dneškem vyvrcholila největší logistická operace výrobců a distributorů v historii. Ještě nikdy se nestalo, že by museli na konkrétní jeden den rozvést zboží naráz do všech restaurací, hospod a barů. Takových podniků je u nás na čtyřicet tisíc, Plzeňský Prazdroj dodává piva do zhruba poloviny z nich.

„V podobném rozsahu jsme nic takového nedělali, abychom museli na jeden konkrétní termín zavést najednou několik tisíc provozoven. Celkově jde o desítky tisíc sudů, které rozvážejí stovky kamionů a po celém Česku najedou dohromady několik set tisíc kilometrů,“ popsal náročnou operaci obchodní ředitel Mráz.

Cizinci budou chybět

Podniky založené na útratách zahraničních návštěvníků budou však ještě dlouho živořit. Pokud vůbec otevřou. Zavřená zůstává například mezi cizinci vyhlášená Francouzské restaurace Obecního domu v centru Prahy. „Jsme závislí na cestovním ruchu a ten neexistuje. V tomto směru je centrum Prahy mrtvá zóna,“ vyjádřil se pro LN ředitel podniku Michal Vevera. Cizinci se budou do Česka vracet hodně pomalu. Loňský rok, kdy k nám do hotelů, penzionů a kempů přijelo rekordních skoro 11 milionů zahraničních hostů, se hned tak nezopakuje.

První pivo zdarma

Přilákat co nejvíc hostů mají i nejrůznější slevy a akce, přichystané po celém Česku na nejbližší dny. Například Prazdroj zaplatí ve svých hospodách první dnešní pivo každého hosta, brněnský pivovar Starobrno bude do čtvrtka nabízet svou tradiční zelenou třináctku, uvařenou původně pro letošní předvelikonoční Zelený čtvrtek. Stravenková firma Sodexo zas nabízí držitelům elektronických stravenek během následujících 14 dnů za každý den slevu deset korun ze stravenkové platby.



To vše má ale spíš symbolický význam, podobné marketingové akce nemají na návštěvnost zásadní vliv. A nelze vyloučit, že k podnikům, které už skončily v insolvenci, přibudou další.

Podle Lukáše Kovandy, hlavního ekonoma společnosti Czech Fund a člena Národní ekonomické rady vlády, další tisíce zkrachují ve čtvrtletích po odeznění nákazy kvůli citelně oslabené ochotě Čechů utrácet i kvůli ochromené zahraniční turistice. „Nelze předpokládat, že zahraniční poptávka v tuzemském pohostinství se dostane na úroveň roku 2019 dříve než v roce 2023,“ soudí.