Podle české studie je spolehlivost antigenních testů je až 95 %

PRAHA Studie proběhla v odběrových centrech Nemocnice Hořovice a Rehabilitační nemocnice Beroun. Zdravotníci ji provedli na vzorku 500 pacientů. Citlivost testu, tedy schopnost identifikovat osoby, u kterých probíhá akutní fáze nákazy Covid-19 a jsou nakažliví, se pohybuje nad 95 %.

Do studie bylo zařazeno celkem 500 osob přicházejících na odběr na vyšetření RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2, a to do dvou odběrových míst, které provozuje Nemocnice Hořovice v Hořovicích a v Berouně.

„Rychlé a dostupné testování má potenciál stát se jedním ze základních pilířů boje proti pandemii Covid-19. Pro naše nemocnice jsme hledali spolehlivou metodu, která by nám pomohla v klinickém rozhodování. Na výsledky PCR totiž čekáme příliš dlouho a máme omezenou kapacitu, což nás velmi limituje v rutinním provozu. Výsledky některých antigenních testů nás zklamaly, ale nakonec se zdá, že jsme našli test použitelný pro naši praxi.“ řekl František Vlček, ředitel pro procesy a kvalitu AKESO holding, pod který spadají obě nemocnice.



U osob zařazených do studie byly provedeny 2 odběry, přičemž jeden byl odeslán na analýzu RT-PCR v laboratoři SPADIA LAB a druhý byl na místě analyzován antigenním testem Wantai SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test (FIA), produktem společnosti Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd.

U osob zařazených do studie byly odebrány informace o jejich příznacích onemocnění Covid-19, délce jejich trvání, komorbiditách a další informace, které budou dále detailně statisticky vyhodnoceny.

U PCR vyšetření se hodnotila pozitivita/negativita a u pozitivních výsledků dále údaj o prahovém cyklu pozitivity (Ct).

„PCR testování mělo a stále má v epidemii Covid-19 nezastupitelnou roli. Má však svá omezení v rychlosti a dostupnosti. Antigenní testy, samozřejmě pouze pod podmínkou, že prokáží dostatečnou úroveň spolehlivosti, mohou zásadně zvrátit poměr sil v boji proti pandemii Covid-19, a to nejen v provozu zdravotnických zařízení. Rychlé, dostupné a levné testování se v mnoha zahraničních zemích osvědčilo jako velmi účinná alternativa plošných zákazů a omezení. Jinak řečeno, můžeme se krizí buď „prozakazovat“ nebo „protestovat“. Ta druhá alternativa má jistě menší dopady do ekonomiky, a hlavně do našich životů,“ dodává Vlček.

Nejhlavnějším rozdílem mezi antigenním testováním a PCR je rychlost zjištění výsledku. Antigenní test je schopen vzorek vyhodnotit během 20 minut. U PCR testů je to zhruba 4 až 6 hodin.

V ideálním případě by zavedení používání antigenních testů ve zdravotnických zařízeních mohlo výrazně urychlit práci lékařů a epidemiologů. Data získaná ze studie však zatím ještě zůstávají předběžná a jsou stále důkladně analyzována.