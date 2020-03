Podle ČNB loni stoupl čistý zisk bankám a spořitelnám o 9,5 miliardy na 90,9 miliard

Praha Bankám a spořitelnám v Česku loni stoupl souhrnný čistý zisk meziročně o 9,46 miliardy Kč na 90,9 miliardy korun. Vyplývá to z dat, která v pátek zveřejnila Česká národní banka. Bilanční suma ke konci roku činila 7,545 bilionu korun, což je proti konci roku 2018 nárůst o 366 miliard korun.

Zisk z finanční a provozní činnosti bank stoupl koncem roku 2019 meziročně o 11 miliard na 201,4 miliardy korun. Úrokové výnosy se zvýšily o 43,3 miliardy na 222,5 miliardy korun. Výnosy z poplatků a provizí jim klesly o 1,82 miliardy na 44,2 miliardy korun.



„?Bankám se extrémně dařilo. Mělo to několik zásadních příčin a ty během roku 2019 nadále posilovaly. Klíčový bankovní sektor je v oligopolním postavení jak na trhu vkladů, tak v mnoha segmentech úvěrů,“ řekl analytik portálu Capitalinked.com Radim Dohnal. Banky podle něj rekordně a bezrizikově vydělávaly miliardy korun na získání zdrojů od českých střadatelů za nulové úročení a uložení do ČNB za repo sazbu. Zahraniční banky mnohdy také takto uložily zdroje od svých zahraničních matek, dodal.

Banky byly v minulosti kritizovány za to, že velkou část zisků posílají svým zahraničním vlastníkům. Pětice největších bank působících v ČR loni poslala na dividendách do zahraničí asi 34 miliard korun. V letošním roce má začít fungovat Národní rozvojový fond. Jeho zřízení navrhl loni premiér Andrej Babiš (ANO) místo sektorového zdanění bank, které prosazovala ČSSD. Fond se má zaměřit na financování projektů v infrastruktuře a banky by do něj měly vložit sedm miliard korun.

Také v souvislosti se současnou pandemií se ozvaly hlasy, že by banky neměly z loňský zisků vyplácet dividendy. O tom, ale budou teprve rozhodovat valné hromady. Například Moneta Money Bank už oznámila, že nevyplatí druhou část dividend za loňský rok, čistý zisk si ponechá. Důvodem je právě nepředvídatelná situace způsobená pandemií koronaviru a její dopad na českou ekonomiku.

V České republice působí 49 bank a spořitelen.