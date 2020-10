Podpora turismu. Praha chce nové trasy pro turisty, aplikaci či známku pro obchody

Praha V Praze se turisté budou moci v budoucnu vydat i po trasách mimo centrum, vznikne turistická aplikace a karta a zavedena bude známka udržitelného turismu pro obchodníky. Městská firma Prague City Tourism (PCT) proměnu turismu shrnula do nové koncepce Zájmy Prahy na prvním místě, kterou v pondělí na on-line tiskové konferenci představila pražská radní Hana Třeštíková (Praha Sobě), předseda představenstva PCT František Cipro a členka představenstva PCT Jana Adamcová. Praha bude nadále pokračovat v kampani podporující turismus, který je letos zasažen dopady pandemie nemoci covid-19 a zaznamenává miliardové ztráty.

„Tento materiál (koncepce) vznikal několik měsíců a na jeho začátku byla potřeba postavit se čelem k overturismu, který nás léta trápil. Nyní jsou ulice prázdné, ale tento stav není finální a doufáme, že se budou turisté vracet a turistický ruch se obnoví. A na tu dobu chceme být připraveni,“ řekla Třeštíková.



Koncepce má zohlednit, co město potřebuje a jak s turismem nakládat. Jejím heslem je zmíněný název. „Chceme vyjádřit změnu pohled na podobu turismu, kdy více neznamená lépe. Dáváme důraz na udržitelný rozvoj města, respekt ke kulturnímu dědictví a životu obyvatel města,“ řekla Třeštíková.

PCT má nyní podle Adamcové připraveno a rozpracováno 58 projektů, které mají pomoci zkvalitnit podobu turismu. Z evropských fondů chce PCT získat peníze na vytvoření aplikace, která by umožnila řídit tok turistů a zasílat jim informace. „Umožnila by nám dynamické řízení turismu, které nyní nemáme,“ řekla.

Připravovány jsou nové trasy, které by turisty odvedli z přeplněného centra. „Nechceme, aby Prahu vnímali pouze jako Hrad, Karlův most a orloj,“ řekla Třeštíková. Vznikne nová turistická karta Prague Visitor Pass, která nabídne benefity, slevy a dalších výhody.

S podnikateli a jejich organizacemi PCT diskutuje o vzniku známky udržitelného turismu, kterou by se snažili podnikatelé získat. „Jednalo by se o známku, o kterou by se snažili podnikatelé v hlavním městě. Tato známka by nám umožnila v propagaci města prioritizovat udržitelné podnikaní. To by městu umožnilo například podpořit tyto udržitelné provozy,“řekla Adamcová.

Vedení města bude pokračovat v kampani V Praze jako doma, která do města přes léto přilákala téměř 70 tisíc turistů. V současné době ale čeká na další vývoj pandemie koronaviru. „Velkou otázkou budou Vánoce a s tím spojené trhy a další události, které lákají. Budeme sledovat, jak se situace bude vyvíjet a podle toho budeme reagovat. Pokud budeme moci dělat trhy a další, tak to se odrazí na podobě kampaně,“ řekla Třeštíková. Na podporu turismu letos na jaře město dalo 121 milionů korun.

Loni přijelo do Prahy 8,03 milionu turistů. Strávili zde 18,46 milionu nocí a průměrná délka pobytu je 2,29 noci. Praha generuje 60,3 procenta z celkového HDP České republiky v oblasti turismu.