Podzimní dovolená láká cenami, do evropských měst doletíte letadlem za nízké řády tisícikorun

PRAHA Vedle pozdního koupání v exotice platí podzim za čas eurovíkendů čili krátkých návštěv velkoměst Evropy. Ocitnout se v cizím městě se dá díky široké nabídce letenek za nízké řády tisícikorun. Hotové balíčky cestovních kanceláří pak zahrnují i službu průvodce.

Doba dovolených a výletů s létem nekončí. Lenošení na pláži na podzim se dá vyměnit za nekonečné objevování bez rizika úpalu. Podzim přeje návštěvám evropských metropolí, wellness pobytům i toulkám po Česku.

I když dva ze tří podzimních státních svátků letos připadají trochu nešťastně na víkend. Zachraňuje to alespoň blížící se pátek 28. září, Den české státnosti. „Jaro a podzim jsou období, kdy Češi nejčastěji vyrážejí na takzvané eurovíkendy. Největší zájem je o víkendy, které prodlouží státní svátky. Tento podzim se konkrétně jedná o 28. září. Nejvíce letenek na tento termín jsme zatím prodali do Paříže. Za ní se umístil Londýn a Barcelona,“ říká Josef Trejbal, ředitel letenkového portálu Letuška.cz. Cena takové zpáteční letenky se podle serveru běžně pohybuje mezi 1569 a 2496 korunami.

Dovolená na čtyři dny

Právě tři čtyři dny pobytu jsou dostatečně dlouhou dobou pro procházky po nejpřitažlivějších památkách a pro nasátí atmosféry města. Například v Paříži to znamená neopomenout proslulou dominantu Eiffelovu věž, od Vítězného oblouku se projít po Champs-Élysées, bulváru s luxusními obchody, který ústí na náměstí Place de la Concorde, a k parku, jenž vás zavede k muzeu umění Louvre. Poblíž katedrály Notre-Dame leží čtvrť protkaná malebnými restauracemi nabízejícími menu francouzské kuchyně za pár eur.

Podle Evy Sedlmajerové, ředitelky portálu Dovolená.cz, volí téměř 90 procent zákazníků pro prodloužený víkend leteckou dopravu. Je to logické – do zmíněné Paříže trvá let bezmála dvě hodiny, cesta autobusem zabere čtrnáct hodin. Cena se přitom nemusí citelně lišit. V obou případech si zákazník ubytování rezervuje na vlastní pěst.

Část dopravců či vyhledávačů letenek při nákupu přímo inzeruje či nabízí i hotely a penziony, většinou jsou provázáni s jinými agenturami a poskytovateli, jako je Booking.com nebo Hotels.com.

Celé balíčky bez starostí nabízejí cestovní kanceláře. „Průměrná cena eurovíkendů se velmi těžko stanovuje – dost záleží na kvalitě hotelu, délce pobytu, destinaci –, ale obecně by se dalo říct, že ceny leteckých eurovíkendů na čtyři až pět dní se snídaní a průvodcem se pohybují od deseti tisíc korun. V nabídce jsou i levnější zájezdy, ale u nich nebývají v ceně zahrnuty služby průvodce,“ popisuje Sedlmajerová.

To potvrzuje i Radek Matějček z cestovní kanceláře Čedok: „Pokud bychom vzali průměrné ceny leteckých prodloužených víkendů do pěti nejoblíbenějších destinací, což jsou aktuálně Paříž, Řím, Londýn, Madrid a Lisabon, pohybují se okolo deseti až dvanácti tisíc korun s průvodcem, v případě autokarových zájezdů pak okolo pěti až sedmi tisíc korun.“

Bez organizovaného programu lze čtyřdenní pobyt v Amsterdamu sehnat zhruba od 6500 korun za osobu. Kromě možnosti korzovat centrem města, protkaným vodními kanály a typickými domky stojícími na kůlech, mezi nimiž se line ještě typičtější vůně z coffee shopů, a šance žasnout nad všudypřítomnými koly nebo ochutnat místní vynikající sýry budete mít zajištěné letenky a ubytování. Tři dny v maďarské Budapešti, která láká na památky, kuchyni i termální lázně, stojí od 5880 korun na osobu.



Česko podražilo

Rodiny s dětmi si spíše než eurovíkend a chození po velkoměstě užijí babí léto v tuzemsku. Podle agentury CzechTourism dominují návštěvy kulturních památek, pěší turistika, poznávání přírodních památek, slibně se rozvíjí cykloturistika a další aktivní formy trávení volného času. „Zájem o dovolenou v tuzemsku v posledních třech letech výrazně roste. V roce 2014 přijelo do hromadných ubytovacích zařízení v Česku 7,5 milionu domácích turistů, v roce 2017 již 9,8 milionu domácích turistů,“ říká Renata Kasalová z centrály cestovního ruchu CzechTourism.

Marie Havlíčková, ředitelka portálu Slevomat, který se hojně zaměřuje právě na pobyty, uvádí, že víkendový pobyt pro rodiče se dvěma dětmi vyjde v průměru na 3700 korun za dvě noci, celotýdenní pak na 9700 korun. „Zákazníci se musí připravit na to, že letos pobyty v tuzemsku zhruba o 15 procent podražily. Díky tomu, že se Češi mají ekonomicky dobře a zároveň roste poptávka, ubytovací zařízení se snaží z této situace vytěžit,“ vysvětluje Havlíčková. „Poslední dva roky si řada lidí dopřeje i několik víkendových pobytů do roka,“ dodává s tím, že Češi si postupně připlácejí za lepší ubytování i služby. Loni se přes Slevomat prodalo více než čtvrt milionu pobytů a zájezdů.

Wellness v Polsku

Podle Havlíčkové lidé obecně pobyty plánují více dopředu, ale pořídit se dají i spontánně na nadcházející víkend či za čtrnáct dní. Jen je třeba počítat s tím, že favorizované lokality a ubytovací zařízení mizí s větším předstihem. „V tuzemsku snad už ani nemá cenu zmiňovat Krkonoše a Šumavu, to jsou tradiční destinace. K nim se přidávají i jižní Morava a jižní Čechy. V zahraničí pak slovenské Tatry, lázeňské pobyty v Maďarsku, Itálie a Rakousko přitahují znovu horami, případně wellness pobyty.

Mezi novinkami je to pak rozvoj Polska. V oblasti na hranicích s Polskem lze najít mnoho wellness hotelů na často vyšší úrovni, než je tomu právě v Česku. Všechny zmíněné destinace nabízejí mix relaxu a aktivní dovolené,“ popisuje Havlíčková.

Kdo se touží ještě trochu ohřát, vyráží na podzim k moři. Podle Sedlmajerové volí zářijové a říjnové termíny dovolených asi pětina klientů portálu Dovolená.cz. „Vedou destinace, jako je Turecko, Řecko, Egypt, Španělsko či Bulharsko. Moře totiž zůstává stále ještě teplé jako v létě, vzduch už ale tak vysokých teplot nedosahuje,“ uzavírá Eva Sedlmajerová.