Pošta zrušila tendr na provozovatele Balíkoven, přihlásila se pouze jedna firma

Praha Česká pošta zrušila výběrové řízení na partnera, který by s ní provozoval síť výdejen balíků Balíkovna. Do tendru se totiž přihlásila pouze jedna firma. ČTK to řekl mluvčí Matyáš Vitík.

„Česká pošta chce výběrové řízení na provozovatele Balíkovny Partner vypsat znovu se změněnými podmínkami tak, aby byly atraktivnější a přilákaly více uchazečů,“ uvedl mluvčí.

Pošta začala vydávat balíky na základě kódu bez nutnosti předkládat doklad totožnosti Pošta letos plánuje rozšíření expresního výdeje Balíkovna ze 450 na 1500 míst. Balíkovny budou umístěné na pobočkách pošty, ale i u smluvních partnerů na místech s velkou koncentrací zákazníků pošty, zejména v obchodních centrech nebo na nádražích. ‚Líná pošťačka.‘ V bytě po doručovatelce zůstalo osm pytlů zásilek, hrozí jí až 5 let vězení Balíkovny jsou založené na přednostním přístupu k výdeji balíků především z e-shopů a garantují vydání zásilky do pěti minut, loni byla průměrná doba čekání pod dvě minuty. Od letošního podzimu bude možné na Balíkovnách balíky individuálně podávat. I díky Balíkovnám chce Česká pošta zvýšit počet doručovaných balíků z loňských 44 milionů na 60 milionů v roce 2022.