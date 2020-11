Poštu stál koronavirus 750 milionů korun, požádá o ně stát

Praha Českou poštu stálo zajištění služeb během epidemie koronaviru 750 milionů Kč navíc. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) požádá premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministryni Alenu Schillerovou (za ANO) pro podnik o státní kompenzaci. Hamáček to řekl na čtvrteční tiskové konferenci po jednání s vedením pošty.

Dodatečné náklady 470 milionů Kč vznikly podle generálního ředitele pošty Romana Knapa na jaře, zbytek připadá na podzimní vlnu. I přes případnou kompenzaci těchto výdajů bude podnik letos hospodařit se ztrátou, což souvisí s klesajícím počtem listovních zásilek i jen částečnou úhradou nákladů na univerzální službu státem.



Pošta plánuje k 1. březnu propustit zhruba 1500 lidí. Z toho z provozních pozic by mělo odejít asi 700 zaměstnanců. Okolo 400 lidí pošta nabídne rekvalifikaci do rostoucího segmentu balíkových služeb. Vedle toho odejde 200 lidí do důchodu, 200 pracovníků odejde z administrativy a 400 propouštěných budou tvořit nepoštovní zaměstnanci. Celkově pošta zaměstnává 27 500 lidí a podle Knapa jí v posledních letech přirozeným způsobem opustily asi 3000 lidí.

V současnosti na poště pokračuje kolektivní vyjednávání o mzdách na příští rok. Podnik pracuje s návrhem na růst mezd o pět procent, tedy stejně jako loni. Podle předsedkyně největších odborů na poště Jindřišky Budweiserové odboráři věří, že návrhy nejsou konečné. Podotkla, že průměrný plat na poště je o 7000 korun nižší než průměrná mzda v ČR. Odborům se nelíbí ani masivní rušení pracovních pozic a budou požadovat sociálně citlivý přístup. Průměrná mzda v Česku ve druhém čtvrtletí byla 34 271 korun.

Česká pošta provozuje 3200 vlastních nebo partnerských poboček. Loni vykázala ztrátu 363 milionů korun. Do roku 2021 se chce podnik vrátit k zisku v řádu desítek milionů Kč a zvýšit tržby o desetinu ze stávajících 18,8 miliardy Kč.