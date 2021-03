Povinné testy by měly platit i pro malé firmy a úřady, řekl Havlíček. Týkalo by se to 4,3 milionu lidí

PRAHA Povinné testování zaměstnanců by mělo brzy platit i pro malé podniky do 50 pracovníků a malé úřady. Povinnost by mohla začít od přespříštího týdne, klíčový bude fungování testování v následujících dnech. V dnešním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekl ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Povinné testy by tak podle něj platily až pro 4,3 milionu lidí.

Povinné testování alespoň jednou týdně musely tento týden zahájit firmy. Velké nad 250 zaměstnanců měly s testováním začít ve středu, dokončit ho musejí do 12. března. Od pátku měly s testování začít i střední podniky, které mají od 50 do 249 pracovníků. Ve veřejném sektoru začne povinné testování 10. března, oznámil Havlíček Od 10. března pak začne povinné testování i pro veřejný sektor, a to pro úřady s 50 a více pracovníky. V současnosti podle ministra je povinné testování pro přibližně tři miliony pracovníků.

„Naší ambicí je, aby se všichni zaměstnanci v České republice testovali na týdenní bázi. Příští týden bude zatěžkávací zkouškou. Pokud vše půjde dobře, jsme připraveni to udělat i pro firmy do 50 zaměstnanců a malé úřady,“ uvedl Havlíček. Začít by se mohlo ve druhé polovině března, klíčové bude fungování testů v rámci současného systému během nadcházejícího týdne.

Povinné testování se netýká lidí pracujících z domova a těch, kteří v posledních třech měsících prodělali nemoc covid-19. Nemusejí se mu podrobit ani lidé, kteří mají potvrzení o očkování nebo v posledních pěti dnech absolvovali PCR nebo antigenní test a mají o tom doklad.