Obchodní centra pandemii přežijí. Lidé chtějí mít kompletní zážitek z nakupování, říká šéfka poradenské firmy

PRAHA Pandemie zvedá tržby online obchodů a nákupní centra zažívají těžké časy. A to horší pravděpodobně teprve přijde. Jak moc jsou totiž jejich majitelé poškozeni, se dozvíme tehdy, až budou moci opět otevřít. „Zatím tu jsou různé podpůrné balíčky vlády, které zajišťují, že výběr nájemného se stále pohybuje v průměru kolem 90 procent,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Clare Sheilsová, generální ředitelka mezinárodní poradenské společnosti CBRE.

Lidovky.cz: Objem investic do komerčních nemovitostí loni v Česku přesáhl 2,6 miliardy eur, což představuje meziroční pokles o šestnáct procent. Evropa ale v průměru zaznamenala sedmnáctiprocentní pokles. Lze tedy říci, že na tom bylo Česko lépe?

To úplně tvrdit nemůžeme. V Česku jsou totiž čísla hodně ovlivněna jednou velkou transakcí, kdy švédská společnost Heimstaden Bostad koupila v lednu loňského roku firmu Residomo s portfoliem nájemních bytů za 1,3 miliardy eur. To je výjimečná transakce.

Kdybychom ji z celkových statistik odečetli, pak by byl meziroční pokles investic okolo čtyřiceti procent. To je podstatně víc, než kolik činil průměrný pokles v Evropě. Když se díváte pouze na celková čísla, můžete mít dojem, že český investiční trh si loni vedl dobře. Ale skutečnost je taková, že čísla vylepšila jedna transakce. Investiční trh v Česku loni zaznamenal znatelný pokles. Mnoho investorů vyčkávalo, nevěděli, co se stane.