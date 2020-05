Praha chce stavět dostupné bydlení. Městský developer má rozjet první projekty příští rok

PRAHA Pražský magistrát plánuje vlastního developera. Ten by se zaměřil na výstavbu nájemních bytů na městských pozemcích. První projekty by mohly vyrůst na Palmovce v Praze 8 a v lokalitě Nové Dvory v Praze 4.

Na problém s nedostatkem dostupných bytů by se měla zaměřit Pražská developerská společnost, jejíž založení odsouhlasili koncem dubna pražští radní. Pokud záměr schválí koncem května zastupitelé, nová městská příspěvková organizace by měla začít fungovat 1. června. Již příští rok by mohla zažádat o územní rozhodnutí pro první dva rezidenční projekty s 200 až 400 byty.



Byty z Airbnb dál zaplavují trh, podnájem v centru Prahy je tak levnější než v paneláku. Má to ale háček

Pražská developerská společnost má spravovat nemovitosti Prahy a na vhodných pozemcích iniciovat a koordinovat výstavbu bytů. K samotné výstavbě budou přizvány firmy ze soukromého sektoru. Výsledkem by měl být mix bytů – část bude družstevních, část nájemních určených pro nízkopříjmové skupiny, část bude určena pro odprodej do soukromého vlastnictví.

„Tato instituce má pomoci bytové výstavbě v Praze, nemůže v žádném případě nahradit soukromé investory. Má být ale jejich partnerem a jednotlivé projekty připravovat. Výsledkem bude rychlejší a efektivnější výstavba na městských pozemcích,“ říká Jiří Pospíšil, předseda klubu Spojené síly pro Prahu.

Vzor z Německa

Praha se při založení svého developera inspirovala v Mnichově a v Hamburku, kde obdobné organizace již roky fungují. „Výstavba městských bytů v Praze od roku 1991 trvale klesala a v roce 2008 se zastavila úplně. Až 99 procent bytů postavených od roku 1995 postavil soukromý sektor,“ tvrdí Petr Hlaváček, první náměstek primátora, který má přípravu Pražské developerské společnosti na starosti. Dodává, že panuje politická shoda na tom, že je potřeba městskou bytovou výstavbu v podobě městského nájemního bydlení oživit a přispět k dostupnosti bydlení v Praze.

Jak vyplývá z usnesení pražských radních, Pražská developerská společnost bude spravovat rozsáhlé pozemky v majetku Prahy, a to například na Černém Mostě, v Dolních Počernicích, v Hrdlořezech, v Krči, v Kyjích, ve Lhotce, ale třeba i na Smíchově či ve Vršovicích. Současné vedení Prahy se shoduje na tom, že parcely vhodné pro bytovou výstavbu nebude prodávat. Vybráno již bylo kolem čtyřiceti pozemků vhodných pro městskou bytovou výstavbu v nejbližších letech.

Na Staroměstské třikrát dražší než na Černém Mostě. Podívejte se, kolik stojí byty u stanic metra

„Mojí prioritou jsou nyní dva projekty. Jeden z nich je na Palmovce v Praze 8, druhou lokalitou jsou Nové Dvory v Praze 4,“ uvedl pro LN Petr Hlaváček. Palmovka je dle Hlaváčka dlouhodobě zanedbanou lokalitou v blízkosti centra. Nové Dvory jsou na trase metra D. Jak vyplývá z usnesení rady, Pražská developerská společnost by měla první projekty s kapacitou 200 až 400 bytů připravit tak, aby v druhé polovině příštího roku mohly získat územní rozhodnutí.

Doplněk soukromé výstavby

Město do nové příspěvkové organizace vloží 13 milionů korun. V čele bude ředitel jmenovaný městskou radou. Poradním výborem ředitele bude tříčlenný investiční expertní výbor. Ředitel vzejde z výběrového řízení. Do té doby by měl být řízením pověřen Tomáš Veselý, ředitel magistrátní sekce rozhodování o území. Dle předpokladů by měla společnost v prvním roce fungování zaměstnávat osm až deset lidí.

Developeři hodnotí založení Pražské developerské společnosti kladně. „Mnoho větších západních měst podobnou organizaci má. Tento systém může fungovat i v Praze, ale za předpokladu, že tato organizace bude vedena profesionálně a bude mít v čele zkušeného manažera, který má dlouholetou praxi v developmentu,“ říká Evžen Korec, generální ředitel společnosti Ekospol. Jako výhodu vidí to, že město pro bytovou výstavbu poskytne vlastní pozemky. Dodává, že městská bytová výstavba ale nikdy nedokáže nahradit soukromou, a vždy bude jen malým doplňkem.