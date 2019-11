Pražská ulice Na Příkopě je 18. nejdražší ulicí světa, polepšila si o jednu příčku

PRAHA Pražská ulice Na Příkopě se umístila na 18. místě v žebříčku 68 nejdražších ulic světa. Vyplývá to ze studie poradenské společnosti Cushman & Wakefield. Česká ulice si proti loňsku polepšila o jedno místo. Nejdražší je hongkongská Causeway Bay, následuje horní část Páté avenue v New Yorku. Na třetím místě zůstala New Bond Street v Londýně, která je nejdražší ulicí v Evropě. Nejvyšší roční nájemné Na Příkopě činí 2820 eur (zhruba 72 190 korun) za metr čtvereční.

Cushman & Wakefield každoročně srovnává 68 zemí světa podle nejvyššího dosahovaného nájemného v nejdražší nákupní ulici. V žebříčku figuruje vždy jedna nejdražší ulice z každé země.

Okolí pražského hotelu Intercontinental čeká významná proměna, Pařížská ulice se propojí s nábřežím Česko je jedinou zemí ze střední a východní Evropy, která se mezi top 20 letos dostala. Jedním z hlavních důvodů vysokého umístění ulice Na Příkopě je podle firmy koncentrace malých obchodů na jednom místě v rámci pražského centra. Hodnotu zvyšuje také velké množství procházejících turistů i místních lidí, architektura budov, množství památek, infrastruktura a dostupnost. „To vše přispívá k velice vysoké návštěvnosti, jež na nejrušnějším místě přesahuje 120 000 lidí denně,“ uvádí zpráva firmy. Podle partnera Cushman & Wakefield Jana Kotrbáčka je navíc český maloobchodní trh poměrně mladý, protože se vyvíjí teprve 30 let od sametové revoluce. To podle něj znamená, že Praha má potenciál pro další růst a zlepšování. Nájmy obchodů v Praze rostou. Mezi nejdražší ulice patří Na Příkopě a Pařížská Pro tento stav bude důležitá mimo jiné plánovaná úprava Václavského náměstí, která by měla ještě zvýšit atraktivitu a hodnotu této destinace. Podle Kotrbáčka by vedle toho Praha měla koncepčně pracovat se svými návštěvníky a místo kvantity se zaměřit na klientelu, která v Česku více utratí. Česko je podle poradenské firmy pro obchodní značky vstupní branou do regionu, kde si mohou ověřit svůj budoucí úspěch. Firma v této souvislosti zmiňuje například společnost Primark, která v příštím roce plánuje otevřít na Václavském náměstí svou prodejnu. Žebříček nejdražších ulic světa.