Pražské hotely vábí turisty i investory, žádný ale momentálně není na prodej

PRAHA Pražským hotelům se daří a řada investorů má o nějaký z nich zájem. Ale na prodej není žádný. Současní majitelé totiž dobře vědí, že se hodnota jejich nemovitosti se ročně zvedá nejméně o desetinu.

Obsazenost pražských hotelů loni v průměru přesáhla 80 procent, a Praha tak obsadila pátou příčku v Evropě. S náskokem se tak umístila před oblíbenými turistickými destinacemi, jako je Barcelona, Vídeň, Atény či Paříž. Vyplývá to alespoň z analýzy mezinárodní poradenské firmy Cushman & Wakefield, podle níž návštěvníci Prahy letos za noc v hotelu platili bezmála 88 eur (asi 2270 korun). A vzhledem k oblíbenosti české metropole lze předpokládat, že ceny ještě vzrostou.

„Pražský hotelový trh se dostává na úroveň trhů, jako je Vídeň či Berlín,“ konstatuje David Nath, vedoucí hotelového týmu Cushman & Wakefield pro střední a východní Evropu. To samozřejmě přitahuje investory, kteří mají zájem pořídit do svého portfolia nějaký z pražských hotelů.

„Vidíme přetlak konzervativních institucionálních investorů,“ popisuje situaci na trhu Nath.

„Fenomenální zájem“

Mezi těmito movitými potenciálními kupci figurují penzijní fondy, fondy střadatelů či bank. „Problémem je, že nemají co nakupovat,“ dodal Nath. Vzhledem k optimistické náladě na hotelovém trhu totiž majitelé nemovitostí dobře vědí, že hodnota jejich nemovitostí ročně stoupá minimálně o deset procent. A pokud by už prodávali, pak za cenu, kterou dnes kupující nejsou připraveni zaplatit.

To, že o pražské hotely je zájem, dokládá například loňský prodej budovy v ulici Na Poříčí v centru metropole, v níž je Motel One se 141 v pokoji. Penta Investment objekt po pětiměsíčním výběrovém řízení prodala čínské skupině CEFC za 25 milionů eur (více než 650 milionů korun). Prodej Motelu One zprostředkovala mezinárodní poradenská firma Knight Frank.

„Výběrové řízení včetně marketingu bylo fenomenálně úspěšné,“ komentuje transakci Ryan Wray, ředitel a vedoucí oddělení Capital Markets v Knight Frank. „Projevený zájem investorů byl tak velký, že jsme obdrželi celkem 12 nabídek,“ dodal.

Číňanům patří i sousední kancelářský komplex Florentinum. Skupina CEFC vlastní v Praze i další ubytovací zařízení. Je majitelem luxusních hotelů Mandarin Oriental Prague na Malé Straně a Le Palais Art Hotel Prague na Vinohradech.

Vedle Číňanů mají v Praze hotely i další asijští investoři. Singapurská firma M&L Hospitality Trust koupila před dvěma lety pětihvězdičkový hotel Hilton Old Town. V rukou asijského investora, konkrétně singapurské firmy Asia Core Properties, je rovněž hotel Jurys Inn na Florenci.

Hotely po celém světě byly roky oblíbenou kořistí čínských investorů. V čínských rukou skončily i slavné světové hotely včetně newyorského Waldorf Astoria. Jenže loni zařadila pekingská vláda realitní transakce, hotely nevyjímaje, mezi citlivé zahraniční investice, které vyžadují speciální povolení.

„Na primárních trzích, jako je Londýn, Paříž, Amsterdam, Berlín a Mnichov, jsou kvůli tomu čínské investice ochromené a Číňané jsou hodně konzervativní,“ tvrdí Nath. A dodává, že střední Evropa není pro čínské investory základnou, takže zde dopad vládního rozhodnutí není tak citelný.

Rekonstrukce i nové projekty

Na pražském hotelovém trhu sice nedochází k majetkovým přesunům, charakterizují jej ale reinvestice kapitálu. Majitelé nemovitostí se snaží rekonstrukcemi zvýšit exkluzivitu hotelů. Modernizací projde například pětihvězdičkový hotel President na Náměstí Curieových či hotel Sheraton v Žitné ulici, který letos koupila norská rodinná společnost Wenaasgruppen. Změny čeká také hotel Radisson Blue Alcron ve Štěpánské.

„Trh s pětihvězdičkovými hotely v Praze stále není saturovaný,“ konstatuje Nath. Nových projektů je naplánováno hned několik. Příští rok by se měl otevřít pětihvězdičkový hotel Radisson Blue v těsné blízkosti Karlova mostu. V secesním hotelu Evropa na Václavském náměstí bude po rekonstrukci otevřen luxusní hotel značky W. Exkluzivní hotel vznikne i přestavbou bývalého sídla IPB na Senovážném náměstí. Koncem května schválili pražští radní přestavbu osmi historických domů u Staroměstského náměstí, v nichž by měl být hotel Ritz-Carlton. Příprava projektu se táhne již dvě dekády.

Zaměření na exkluzivní ubytování je logické vzhledem k tomu, jací turisté do Prahy míří. Loni dle statistik organizace Prague City Tourism zavítalo do Prahy přes 7,5 milionu turistů, meziročně o sedm procent více. Největší procentní přírůstky eviduje Prague City Tourism u hostů z Ruska (39 procent), Jižní Koreje (27 procent) a z Číny (25 procent).

Jde přitom o návštěvníky, kteří u nás utrácejí značné sumy. Číňané jsou v tomto ohledu na špici. Loni podle průzkumu společnosti Global Blue utratili v obchodech průměrně skoro 18 tisíc korun, průměrná hodnota nákupu druhých Rusů činila přes 7000 korun.