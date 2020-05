Pražský program na podporu podnikatelů COVID Praha by mohl být v rozporu se zákonem

Praha Pražský program na podporu malých a středních podnikatelů COVID Praha by podle stanoviska ministerstva vnitra mohl být v rozporu se zákonem o hlavním městě. Praha podle zákona nemůže ručit za úvěry. Při schvalování programu také nebyla dodržena pravidla ohledně připomínkování odbory magistrátu. Na středečním jednání kontrolního výboru to uvedla jeho předsedkyně Jaroslava Janderová (ODS) a radní pro legislativu Hana Marvanová (za STAN).

Pro COVID Praha magistrát alokoval 600 milionů korun z evropských peněz, které použil pro ručení půjček od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMRZB). Problém je však v tom, že v zákoně o hlavním městě je výslovně uvedeno, že magistrát až na vyjmenované výjimky nesmí ručit za závazky fyzických a právnických osob. To podle Marvanové a Janderové také stojí ve dvou stanoviscích ministerstva vnitra, které si obě političky nechaly zaslat.



Marvanová kritizovala i fakt, že radní dostali podklady pro schválení programu až ve středu v noci a hned ve čtvrtek ráno se o nich na mimořádné radě hlasovalo. Materiály nebyly ani předloženy k připomínkám odborům, jak to stanovují interní pravidla magistrátu. Výbor dnes v této souvislosti schválil usnesení, že se při schvalování postupovalo nestandardně.



„Naším cílem není tuto podporu pro podnikatele zrušit,“ uvedla Janderová. Dodala, že je nicméně nutné věc prodiskutovat, protože mimořádný stav nemůže znamenat, že přestávají fungovat pravidla.

Půjčky v programu v hodnotě kolem 1,8 miliardy byly rozděleny 21. dubna do deseti minut po jeho spuštění. Pokud by byl výklad ministerstva vnitra správný, město nemělo program schválit. Šéf legislativního odboru magistrátu Tomáš Havel nicméně řekl, že podle jeho odborného názoru se smlouvy k programu uzavíraly na základě evropských nařízení, které zde měly prioritu před zákonem o hlavním městě. Havel dále řekl, že ještě čeká na širší stanovisko ministerstva, které by mělo brát v potaz i evropskou legislativu. „Pokud to nikdo nenapadne, tak jsem to spíš bral jako akademickou debatu,“ dodal.

Do programu COVID Praha se přihlásilo 363 podnikatelů. Podle informací ČMRZB byla většina žadatelů ze sektoru služeb, jako jsou například maloobchodní prodejny, restaurace, hotely či autoservisy. Pražský program měl stejné podmínky jako vládní COVID II, do kterého se ale pražští podnikatelé nemohli hlásit. Připravovaný COVID III již má být otevřený i pro žadatele z metropole.