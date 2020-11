Prémiová móda v těžké krizi. Místo obleků či kostýmků teď Češi kupují přes internet bačkory a tepláky

Praha Nad českou prémiovou módou se stahují mračna. Při práci z domova zkrátka nikdo nepotřebuje nový oblek nebo šaty. Přitom právě podzimní sezona je pro prodejce klíčová. Majitelé značek přicházejí o miliony korun, propouštějí zaměstnance a ruší expanze do zahraničí.

„Chtěli jsme jít do Německa, dělali jsme si průzkum o tom, co tam lidé nosí, kolik to stojí a jak to funguje. Došli jsme k závěru, že je to pro nás atraktivní země. Je to ale o investicích, které jsme museli zastavit. Teď je těžké plánovat,“ řekl serveru Lidovky.cz Michal Mička, majitel značek Pietro Filipi, Kara a Etam. Přes internet teď prodá asi jenom desetinu toho, co běžně v kamenných prodejnách. Už během jara přišel asi o dvě stě milionů korun, nyní jsou to další desítky milionů za měsíc.