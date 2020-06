Praha Novým generálním ředitelem společnosti Aero Vodochody se stane Viktor Sotona. Firma, která je součástí zbrojařské skupiny Omnipol, tak po delší době opět získá českého šéfa. Dosud vedl tradičního výrobce letadel a jejich komponentů Dieter John.

Výměna v pozici jedničky společnosti souvisí s nedávným nákupem Aera od slovenské finanční skupiny Penta. Nově firmu vlastní z 51 procent maďarský vlivný podnikatel András Tombor. Zbytek kontroluje Omnipol.



„Při nedávné akvizici Aero Vodochody jsme avizovali převzetí manažerského vedení Omnipolem a jelikož nechceme zůstat u prázdných proklamací, vracíme Aero do českých rukou. Viktor je zkušený lídr a strůjce globálního úspěchu pardubické Ery,“ potvrdil pro Lidovky.cz změnu Marika Přinosilová, ředitelka pro marketing a komunikaci Omnipolu.

Sotona posledních osm let řídil společnost Era, která patří do skupiny Omnipol ovládané rodinou zbrojaře Richarda Hávy. Sotona je předsedou představenstva Ery. Společnost nedávno uspěla v armádní zakázce na pořízení dvou kompletů pasivních sledovacích systémů Vera NG za 1,5 miliardy. Právě Sotona počátkem roku popisoval všechny detaily zakázky společně s představiteli ministerstva obrany veřejnosti. Obrana tehdy čelila kritice za údajně předražený nákup. To se ale nepotvrdilo.

„Byl jsem u toho, když Omnipol tradiční českou firmu Era zachránil. Jsem proto přesvědčený, že Aero ještě nemá nejlepší léta za sebou. Naopak věřím, že i když nás čeká spousta práce, před Aerem se otevírá skvělá budoucnost na čele s letounem L-39NG,“ uvedl Sotona ve vyjádření, které Lidovky.cz získaly.

Fakticky by mělo ke jmenování do funkce v Aero Vodochody dojít v horizontu několika měsíců. Čeká se na právní úkony, které souvisí s převodem vlastnické struktury Aera na maďarského vlastníka a Omnipol. Podle informací redakce Sotonu v pozici jedničky Ery nahradí jeho dosavadní zástupce Ondřej Chlost, který zastává pozici obchodního ředitele.

Sotona pochází původně z letecké branže. Vystudoval Letecký ústav Vysokého učení technického v Brně a ekonomii na univerzitě v britském Sheffieldu. Manažerské zkušenosti získával během působení v ČSA.

Aero Vodochody je jedním z nejstarších leteckých výrobců na světě se v posledních letech propadl do ekonomické ztráty. Specializuje se na výrobu a servis cvičných vojenských letounů. Předloni společnost vyvinula nový podzvukový cvičný stroj L-39 NG. Čeká se na jeho certifikaci a na prvního zákazníka.