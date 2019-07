Prezident Hospodářské komory Dlouhý: Proč by solidní zbrojovka nemohla podporovat umění?

KARLOVY VARY Vášnivé diskuse vyvolala petice čtyř desítek českých filmových umělců, producentů, režisérů a herců proti tomu, že se významným sponzorem letošního Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary stal výrobce zbraní - uherskobrodská společnost Česká zbrojovka. Firma debatu nekomentuje, ale na její stranu se mimo jiné postavili i lidé z byznysu, včetně Hospodářské komory i jejího prezidenta Vladimíra Dlouhého. Ten to potvrdil redakci Lidovky.cz v rozhovoru.

Lidovky.cz: Jak vnímáte tenhle spor?

Hospodářská komora k tomu sice vydala oficiální tiskovou zprávu, ale já osobně to intenzivně také sleduji a vnímám. Podstatné je, že Česká zbrojovka je významnou českou a solidní firmou. Samozřejmě vyrábí zbraně, o tom není sporu. Ale vyváží je jen v těch případech a tam, kde to je konzistentní s pravidly Evropské unie a v souladu se zájmy České republiky a striktně podle nastavených licenčních pravidel.

Lidovky.cz: Nejde tedy podle vás o to, že sponzorem festivalu je výrobce zbraní, ale především, že se jedná o domácí firmu?

To je velmi žádoucí. Pořád leckde slýcháme, že Česká republika je spíš jen montovna, že máme malou domácí přidanou hodnotu, že spousta věcí se vymyslí v zahraničí a u nás se pak jen vyrábí. V případě firem jako je Česká zbrojovka máme ale ukázku domácího vývoje i výroby, na kterou můžeme být i v mezinárodním měřítku hrdí.

Lidovky.cz: To, že vyrábí zbraně není podle vás překážkou ke sponzorování mírumilovných uměleckých akcí?

Měli bychom si říct, že výroba ručních zbraní přece není sama o sobě nic tak špatného. Takových firem je mnoho po celém světě. Poptávka je od solidních policejních a armádních sborů v normálních zemích a není nic špatného na tom, že se podobné firmy podílejí na podpoře uměleckých a třeba i charitativních akcí.

Lidovky.cz: Není pro firmy jako je zbrojovka vhodnější sponzorovat spíš třeba sportovní akce a události?

Já myslím, že oni nějaký sport také podporují. Ale proč by nemohli i umění, včetně toho filmového? Nechci ale v dnešním nejen filmovém světě někoho škatulkovat nebo kádrovat ve smyslu, co může nebo nemůže dělat dobrého. Viz poslední festival v Cannes, kde byl oceněný za celoživotní dílo Alain Delon a současně byl z řady stran kritizovaný za některé názory a údajně nekorektní přístup k ženám.