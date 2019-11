Přichází doba pevného bezdrátového internetu. Slibuje obří rychlosti

Praha Pevné i mobilní připojení k internetu spolu soupeří, ale zároveň se doplňují. V České republice je dosud populární bezdrátové připojení přes Wi-Fi, které nabízí mnoho lokálních poskytovatelů. Ještě více příznivců si během let získalo pevné připojení přes kabel. V celém světě teď nově sílí význam pevného internetu, který se ale šíří bezdrátově, a to hlavně díky nástupu 5G sítí.

V dobách, kdy byli čeští uživatelé uvězněni v prostředí pomalého a drahého vytáčeného připojení k internetu, se neomezené bezdrátové připojení stalo vítanou alternativou, kterou si mnozí oblíbili. A od té doby je v Česku bezdrátové připojení k internetu dobře známou možností pro ty, kdo nemají to štěstí a nejsou v dosahu některé z fixních sítí.

advertoriál

Jeho náhradou se ale velmi brzy stane pevné bezdrátové připojení pomocí mobilních sítí, které je výrazně spolehlivější. Důvodem je nástup 5G, který zajistí, že budou sítě po celém světě velmi podobné a budou splňovat společný standard, což znamená například i snadnou dostupnost koncových zařízení pro uživatele,“ říká David Spies, ředitel pro vývoj produktů českého operátora Nordic Telecom.

Budoucnost nad 3 GHz

V současnosti i do budoucna se u pevných bezdrátových sítí počítá především s využitím pásem nad 3 GHz, konkrétně frekvencí v pásmech 3,5 a 3,7 GHz.

Použité frekvenční pásmo má řadu výhod. „Především je licencované, tudíž tu má každý, kdo licenci získá, svůj vyhrazený příděl. To znamená, že provozovatel může v pásmu poskytovat služby v garantované kvalitě bez rušení jinými subjekty,“ vysvětluje základní výhodu pásma Spies. Další výhodou je podle zástupce Nordic Telecomu šířka pásma, z něj pramenící velká kapacita a tudíž vysoké přenosové rychlosti. V neposlední řadě je pak pásmo připraveno na budoucnost, právě tím, že je součástí 5G standardů.

Česká cesta

To, jak vlastně bude fungovat 5G, si mohou uživatelé v České republice už vyzkoušet. A to právě u Nordic Telecomu. Operátor nabízí službu Nordic 5G internet na doma, která je provozována v pásmu 3,7 GHz. „Naše technologie je spíše 5G ready, tedy připravena na 5G standard. Co se dosahovaných provozních parametrů týče, už vlastně schopností 5G dosahujeme,“ řekl v nedávném rozhovoru David Spies.

Operátor podle něj využívá schopnost spojovat široká pásma, přenosové rychlosti proto mohou v jeho síti v praxi dosahovat rychlostí 200-250 Mbit/s. „Pokud bychom kompletně využili spektrum, které máme v pásmu 3,7 GHz k dispozici, dostali bychom se na 400-450 Mbit/s. Odezva sítě se pohybuje do 20 milisekund. To jsou parametry srovnatelné například s 5G sítěmi v Jižní Koreji,“ prohlásil Spies.

Těchto parametrů může Nordic dosahovat díky pokročilé technologii, která může být postupně upgradována až do podoby 5G standardu. „V aukci, která se konala v roce 2017, jsme z českých zájemců získali největší úsek frekvencí, konkrétně 80 MHz,“ vysvětluje David Spies. Ostatní účastníci získali poloviční šíři přídělu. „Pro modulaci signálu používáme technologii TDD, tedy časové dělení spektra. To umožňuje lepší asymetrické využití pásma, a tedy možnost nabídnout uživateli výrazně rychlejší stahování dat z internetu než jejich odesílání,“ podotýká Spies. Stahování je přitom pro většinu uživatelů důležitější třeba i z hlediska náročnějších služeb jako streamování videa.

Dobrá dostupnost

Výhodou Nordic 5G internetu na doma nejsou jen vysoké přenosové rychlosti, ale také dobrá dostupnost služby, která se bude časem rozšiřovat. „V současnosti je tato služba dostupná na 400 tisících adres a s jejím rychlým rozšiřováním hodláme nadále pokračovat. Držíme se tak našeho plánu, podle kterého chceme do konce roku 2019 pokrýt Nordic 5G internetem přibližně 400 měst a obcí po celé ČR a do konce roku 2020 máme ambici službu nabídnout 1,3 milionu domácnostem,“ vysvětlil David Spies.

Dostupnost v podstatě závisí jen na tom, jak bude operátor budovat svou síť vysílačů, takzvaných základnových stanic. Rozšiřování takové sítě je jednodušší než budování sítě pro pevné připojení třeba z optických vláken. I proto může Nordic svou službu rozšiřovat rychle a efektivně. Díky tomu může operátor nabídnout rychlý bezdrátový přístup k internetu za zajímavé ceny: tarif s rychlostí 100 Mbit/s vyjde na lákavých 555 korun měsíčně. Ceny ovšem začínají už na 395 korunách. Navíc mohou zákazníci v současnosti ušetřit a za první čtyři měsíce zaplatit jen polovinu této částky.

Na tyto vlastnosti bezdrátového přístupu ostatně vsadili jak někteří konkurenti v České republice, tak mnoho hráčů v zahraničí. Například v Itálii si konkurují operátoři Linkem a GO Internet. „Linkem nabízí předplacené tarify pro domácnosti začínající na ceně v přepočtu cca 640 Kč za rychlost připojení maximálně 30 Mbit/s,“ říká Spies z Nordicu a dodává: „Operátor Go Internet nazývá bezdrátový internet v tomto pásmu „4.5G“. Jeho cena v přepočtu začíná na částce cca 500 Kč měsíčně při závazku 24 měsíců s rychlostním limitem 30 Mb/s.“

Toto porovnání ukazuje, jak konkurenceschopná je česká cena služby. Oba operátoři také nabízí speciální tarify pro firemní zákazníky. I to je oblast, ve které se Nordic cítí silný.

Nástup 5G

S nástupem 5G sítí, které jsou spojovány především s mobilními službami, pak podle Spiese význam pevného bezdrátového připojení neklesne. Nejen, že lze pevné služby nabízet i v plně mobilní síti. Taková síť by se navíc také měla rozšiřovat ještě rychleji, a to právě z důvodu širšího spektra služeb pro zákazníky, a tedy širší poptávky.

Standardy 5G jsou postaveny tak, aby mohly uživatelům nabízet různorodé služby. „V 5G lze budovat vyhrazené sítě třeba pro použití v průmyslových areálech nebo jiné firemní využití. Také lze vyhradit určitou část kapacity celoplošné sítě některé službě či uživateli,“ popisuje výhody standardu David Spies. Bezdrátový přístup k internetu se tak s příchodem plnohodnotného 5G stane ještě spolehlivějším a může být šitý na míru zákazníkovi.

Nordic Telecom se o budoucnost 5G v tuzemsku intenzivně zajímá. Operátor vyjádřil zájem účastnit se chystané aukce 5G frekvencí (byť definitivní potvrzení účasti podmiňuje zveřejněním jejích finálních podmínek) a záměr stát se plnohodnotným čtvrtým mobilním operátorem v Česku.