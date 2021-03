Příliv přímých zahraničních investic do Číny byl loni rekordní, země se stala jejich největším příjemcem na světě

ŽENEVA/PRAHA Více než 705 milionů dolarů zaplatila vloni firma PepsiCo za společnost Hangzhou Haomusi, která je jedním z největších čínských producentů pochutin. Ram Krishnan, generální ředitel společnosti PepsiCo Greater China, po akvizici uvedl, že transakce podporuje plány firmy na další růst „v Číně, pro Čínu, spolu s Čínou“. Jak dokládají statistiky, zřejmě obdobný záměr má dlouhá řada dalších firem, které se rozhodly investovat v Číně.

Chuť byznysmenů k tomuto kroku pandemie rozhodně nepřibrzdila. Právě naopak. Jak vyplývá z dat Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD), loni do Číny přiteklo ze zahraničí 163 miliard dolarů. Čína se tak stala největším příjemcem přímých zahraničních investic na světě. Přeskočila dosavadního lídra Spojené státy, jež v přímých zahraničních investicích získaly „pouze“ 134 miliardy dolarů.



Čína roste i za pandemie

Čína jako jediná velká ekonomika na světě skončila loni v plusu. Tamní HDP vzrostl meziročně o 2,3 procenta. A prognózy na letošek jsou zatím optimistické, očekávaný růst HDP se pohybuje okolo osmi procent. To samozřejmě ovlivňuje rozhodnutí investorů.

„Americké i další zahraniční firmy budou i nadále investovat v Číně, protože je jednou z nejodolnějších ekonomik během globální pandemie a vzhledem k budoucímu potenciálu růstu zůstává i silnější než většina ostatních hlavních ekonomik, “ uvedl pro agenturu Bloomberg analytik skupiny Rhodium Adam Lysenko.

Největší suma loni přitekla ze zahraničí do čínského high-tech průmyslu, do informačních a telekomunikačních technologií a do farmacie. V tomto oboru rekordní sumu, a to 4,9 miliardy dolarů, utratila americká společnost Amgen za čínskou firmu BeiGene, jež se zaměřuje na vývoj léků proti rakovině. Na nákupech v Číně byla i společnost Samsung, loni tam investovala 5,4 miliardy dolarů. Japonská značka oblečení Uniqlo v srpnu otevřela v Číně 19 obchodů, americký řetězec Starbucks začal koncem listopadu stavět pražírnu ve východní Číně, což je největší výrobní investicí firmy mimo USA. Výrobce elektroaut Tesla oznámil, že v Šanghaji investuje 6,4 milionu dolarů do nové továrny na dobíjecí stanice.

Podle čínského ministerstva obchodu bylo v loňském roce založeno 38 570 nových podniků financovaných ze zahraničí. To znamená, že v průměru každý den zahájila činnost více než stovka takových firem.

Evropa i USA ostrouhaly

To, zda se do investic v Číně pustily i české firmy, zatím zřejmé není. Česká národní banka nyní provádí revizi dat platební bilance za rok 2019 a zpřesňuje jednotlivá čtvrtletí roku 2020. „Data budou k dispozici 16. března,“ uvedla Denisa Všetíčková, mluvčí ČNB. K dispozici jsou zatím data, jež popisují stav ke konci roku 2018. Tehdy celkové přímé investice, které odtekly z Česka do Číny, přesáhly 9,5 miliardy korun.

Pohled na vývoj přímých zahraničních investic v globálu za loňský rok není optimistický. Dle dat UCTAD investice loni poklesly o 42 procent na 859 miliard dolarů. „Přímé zahraniční investice skončily loni více než 30 procent pod úrovní dosaženou během globální finanční krize v roce 2009,“ uvádí k výsledkům UNCTAD. Například do USA v roce 2019 přiteklo 251 miliard dolarů, loni to bylo o 117 miliard méně.

Evropská unie (bez Británie – pozn. red.) dopadla ještě hůř: přímé zahraniční investice klesly o více než 70 procent na 110 miliard dolarů. Například v Itálii byl loni příliv přímých zahraničních investic v podstatě nulový. Výraznému poklesu, a to o více než o 60 procent, neuniklo ani Německo.

UNCTAD přitom odhaduje, že ani letošek nepřinese pro přímé zahraniční investice v globálu žádnou vzpruhu. Očekává se další pěti- až desetiprocentní pokles. „Dopady pandemie na investice budou přetrvávat,“ tvrdí James Zhan, ředitel investiční divize UNCTAD. „Investoři pravděpodobně zůstanou opatrní,“ dodává.