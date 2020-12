Problém i pro české dovozce. Námořní doprava z Číny raketově zdražuje, chybějí kontejnery

PRAHA „Když jdou lidé obvykle do práce, zastaví se ve Starbucks, koupí si muffin a kávu. Teď do kanceláří nemohou, zůstávají doma a potřebují se nasnídat, potřebují toustovače,“ citoval list Financial Times Rodolpha Saadého, výkonného ředitele francouzské přepravní společnosti CMA CGM. A tak si pořizují toustovače a k tomu i další zboží, které se vyrábí v „továrně světa“, tedy v Číně.

Růst poptávky po čínské výrobě a také nedostatek prázdných kontejnerů, v nichž se zboží přepravuje, způsobil, že náklady na námořní dopravu mezi Čínou a zbytkem světa v posledních týdnech raketově rostou. To pociťují i čeští dovozci. Jak konkrétně se prodražená doprava projeví v ceně čínského zboží, je prý ale předčasné odhadovat. Šéf CMA CGM Rodolphe Saadé tvrdí, že se snaží vyhovět silné poptávce a lodě do čínských přístavů přesměroval z jiných tras. To, že je o výrobky „made in China“ ve světě zájem, dokládají i statistická data. Dle nich aktivita v čínských továrnách rostla v listopadu nejrychleji za tři roky. Problémem ale jsou právě chybějící kontejnery, v nichž se zboží na lodích přepravuje. Na pláže v Sydney moře vyplavilo roušky. Vypadly z kontejnerů na nákladní lodi „Nyní je takový nedostatek prázdných kontejnerů, že neexistuje žádný strop, kam až by ceny (za jejich pronájem – pozn. red.) mohly růst,“ uvedl pro portál ShippingWatch Lars Jensen, generální ředitel společnosti SeaIntelligence Consulting. A čínský portál RailFreight.cn cituje nejmenovaného přepravce, který situaci komentuje: „Dostupnost kontejnerů je hlavně o tom, kolik jste připraveni zaplatit.“ Prázdné kontejnery se hromadí v Evropě Proč je v čínských přístavech nedostatek kontejnerů? Zatímco Čína se během jara z koronavirová pandemie „otřepala“, evropské země začaly vyhlašovat lockdown. Objednávky ze zimy byly dopraveny do Evropy, dále ale zájem o dovozy z Číny klesl a rejdaři omezili počty námořních linek. V evropských přístavech tak zůstávaly prázdné kontejnery.

Jenže ve třetím čtvrtletí nastal obrat. Zájem o čínskou produkci opět vzrostl, ale zboží v Číně není do čeho nakládat. „Narůstaly problémy připomínající cimrmanovské hromadění horníků v dole po zavedení gravitačního výtahu ve hře Němý Bobeš. V našem případě se začaly v cílových přístavech řady zemí hromadit prázdné kontejnery, kterých se pak nedostávalo v Číně, stejně jako chyběly lodě, které z důvodů finančních či karanténních nevyplouvají,“ píše na portálu Asiaskop.cz sinolog a právník Vít Vojta. A to se samozřejmě odráží v cenách, které se za kontejnery platí. Jestliže dle Shanghai Shipping Exchange vyšla v červnu přeprava čtyřicetistopého kontejneru z Číny do Evropy na zhruba 2500 dolarů (při dnešním kurzu asi 55 tisíc korun), v prosinci se očekává cena až 6500 dolarů (přes 140 tisíc korun). Rejdaři si navíc účtují řadu nově zavedených poplatků a příplatků. „Například příplatek za přednostní přepravu či za přednostní přistavení kontejneru,“ dodává Miloslav Kamas, jednatel společnosti KD Transport. Zatímco dříve jezdily i zpět do Asie lodě plné či téměř plné, dnes již rejdaři vozí z evropských přístavů i prázdné kontejnery. „Tyto náklady ale nechtějí hradit ze svého a rozmělní je tedy do přepravy plných kontejnerů,“ tvrdí Kamas. Na kritickou situaci již zareagovala společnost Triton International, která je jednou z největších světových firem poskytujících leasing kontejnerů. Objednala nové za 725 milionů dolarů. Tím se ale poměry v nejbližší době nezlepší. Nedostatek kontejnerů znamená delší čekací lhůty, v některých čínských přístavech je přeprava naplánována až do ledna příštího roku. Koncoví zákazníci dopad zdražení pocítí až příští rok Za jednoznačné vítěze kontejnerové krize lze považovat rejdaře. Někteří letos očekávají rekordní zisky. Naopak rozpočty dovozců krvácejí.

Lars Jensen ze společnosti SeaIntelligence Consulting se ale nedomnívá, že by se dražší doprava přenesla na spotřebitele, protože představuje jen část maloobchodní ceny. Sinolog Vít Vojta je přesvědčen, že vyšší náklady se do ceny zboží promítnou, bude to ale velmi individuální. „Tento rok je ve spoustě odvětví tak těžký, že mnoho firem se neodváží riskovat a zvýšit ceny, protože potřebují alespoň ekonomicky přežít,“ uvedl pro Lidovky.cz Vít Vojta. Více jasno v tom, zda čínské zboží podraží, bude prý v prvním a druhém čtvrtletí příštího roku.