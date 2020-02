Proč zmizel sysel z Kellnerova letiště v Letňanech? Kvůli dešti a predátorům, tvrdí experti

PRAHA Letiště v pražských Letňanech bylo roky domovem ohroženého hlodavce – sysla obecného. Proto je území chráněno a nelze na něm stavět. Poslední monitoringy biologů ale naznačují, že se počty tamních syslů blíží nule. To do budoucna otevírá možnosti vlastníkovi letiště – společnosti Prague Entertainment Group, jež je součástí skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera.

Při změně pozemků na stavební parcely může jejich hodnota přesáhnout deset miliard korun. To vede k řadě spekulací, proč sysel letňanské letiště opustil. Zoologové mají zcela prosté vysvětlení – na vině jsou s velkou pravděpodobností silné deště a predátoři.

Rozloha letiště v Letňanech činí přes 75 hektarů. Areál byl v roce 2005 vyhlášen národní přírodní památkou právě kvůli tomu, že ho obýval sysel obecný, který patří k nejohroženějším živočišným druhům na území Česka. „Výskyt populace sysla obecného byl v této lokalitě zjištěn náhodně odborným pracovníkem Lesnické fakulty České zemědělské univerzity Ing. Pintířem v roce 2000,“ konstatuje se v plánu péče o národní přírodní památku Letiště Letňany, který zpracovalo ministerstvo životního prostředí v roce 2005.

Největší kolonie v Česku

„Syslové měli v lokalitě optimální podmínky k životu – výšku trávy, dostatek potravy i prostoru,“ říká Jan Matějů, zoolog z Muzea Karlovy Vary, který dlouhodobě populace sysla studuje a je nejvýznamnějším českým odborníkem na tento druh. V roce 2007 žilo na parcelách letňanského letiště více než 600 syslů, a šlo tak o největší syslí kolonii v Česku. Zda se syslové usídlili v Letňanech sami, nebo zda je tam cíleně vypustili lidé, jasné není. „Existují jak zprávy o tom, že sem byli vysazeni, tak také, že jsou zde odjakživa,“ dodává Matějů. Syslům na letišti vyhovovalo, že se tam pravidelně seče tráva. Zvířata totiž přežívají v travnatém porostu o maximální výšce patnáct až dvacet centimetrů.

Sysly dlouhodobě monitoruje Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK). A jak vyplývá z posledních šetření, na letišti v Letňanech již téměř či zcela vymřeli. „Podle našich údajů tu bylo poslední zvíře spatřeno na jaře roku 2018,“ uvedla pro LN koncem loňského roku Karolína Šůlová, mluvčí AOPK. V polovině června loňského roku se monitoringu AOPK zúčastnilo občanské sdružení Zdravé Letňany. Výsledek pátrání popsal na internetu Olaf Deutsch, předseda sdružení. „Syslíky, ale ani jejich nory jsme nenašli. Poslední sysel asi umřel. Ochránci přírody byli rovněž překvapení, že na prohledávané ploše nebyla ani jedna díra od syslů, ale ani od hrabošů,“ píše Olaf Deutsch.

Proč je sysel v Letňanech zřejmě minulostí? Dle zoologa Jana Matějů není odpověď jednoznačná, zdokumentován je prý vliv několika faktorů. První z příčin mohou být silné deště na jaře 2013. V tomto roce klesla populace syslů v Letňanech na pouhých padesát jedinců. „Domníváme se, že v důsledku promáčení půdy došlo v norách k úhynu značného množství mláďat, která se v té době rodí,“ vysvětluje Jan Matějů.

Významnou roli mohli sehrát i predátoři, jako jsou toulavé kočky a káně lesní, která hnízdila v blízkosti letiště. „Výrazné poklesy počtu syslů, případně i zániky syslích kolonií vlivem silných dešťů nebo lovení kočkami jsou doloženy i z dalších lokalit v Česku a jinde v Evropě,“ tvrdí zoolog.

Nevylučuje ale ani negativní vliv hromadných kulturních akcí, které se pořádají na letišti. Přímé doklady však k dispozici nejsou, spíše naopak. Poslední výskyt syslů byl totiž zmapován právě v částech, které se nejintenzivněji využívají pro kulturní účely. Na open air koncertech zde vystoupily světové hvězdy jako AC/DC, Guns N’Roses či Rolling Stones.

Teoreticky by bylo možné sysla do Letňan vrátit. Podle zoologa je však třeba se ptát, zda je ve veřejném zájmu mít ve městě, na místě, které intenzivně využíváme ke společenským aktivitám, populaci kriticky ohroženého druhu. „Pro náročnou obnovu syslí kolonie by se při troše dobré vůle daly jistě nalézt příhodnější plochy s větší perspektivou případného šíření syslů dále do krajiny,“ je přesvědčený Jan Matějů.

Změna územního plánu

O tom, že syslů v Letňanech rapidně ubývá, již informovalo ministerstvo životního prostředí Evropskou komisi. „Pokud se potvrdí, že se sysel v lokalitě dlouhodobě nevyskytuje, budou následovat další kroky,“ říká mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková. V tuto chvíli vývoj předjímat nechce.

Kdyby se ukázalo, že sysel již v Letňanech není, mohla by být ochrana z parcel sejmuta a skupina PPF, které pozemky patří, by měla možnost požádat o změnu územního plánu, jež je nutná k výstavbě. V tom bude mít hlavní slovo magistrátní zastupitelstvo. V případě schválení změny bude možné parcely zastavět. To je sice proces na několik let, dle informací LN ale již existují plány, jak změnit letištní areál, který se nachází v blízkosti stanice metra Letňany, na rezidenční lokalitu.

Bývalý pražský primátor Pavel Bém usiloval o to, aby se v Praze konaly olympijské hry. Poprvé o této vizi hovořil v roce 2003. Bémovým favoritem na maskota světové sportovní události, pokud by Praha tuto akci skutečně pořádala, byl sysel obecný. Právě v Letňanech, kde v době oznámení kandidatury žilo asi čtyři sta jedinců, měla stát olympijská vesnice. Dnes je ale vše jinak. Myšlenka pořádat olympiádu v Praze je u ledu, Pavel Bém už není v politice a na sysla v Letňanech narazíme už jen stěží.