Prodeje kol letos trhají rekordy. Zásoby prodejců se tenčí, největší je zájem o horská kola

PRAHA Výlety na kolech letos zažívají doslova boom. A rekordy trhají také jejich prodeje. Z mnoha typů a modelů si vybere každý, větší zájem je ale o vybavenější bicykly za více peněz.

Letošní cyklistická sezona odstartovala nezvykle. Mnoho lidí bylo kvůli nouzovým opatřením spojeným s pandemií koronaviru nuceno zůstat ze dne na den doma. Vyrazit se dalo jen do přírody. To přimělo oprášit kola i ty, kdo na nich dosud příliš nejezdili. Další vyrazili do půjčoven. Spousta mladých, rodin, ale i starších ročníků díky tomu přišla cyklistice na chuť a nyní se rozhodují o pořízení nového bicyklu.



Vybrat správné kolo, které vám bude sloužit řadu let, ale není tak jednoduché. Na trhu je hned několik typů a v každé kategorii je k dostání nespočet modelů s různou výbavou. Zvláště v obchodních řetězcích můžete sehnat kolo pro dospělé i pod deset tisíc korun. Je ale třeba počítat s tím, že kvalita a komfort tomu budou odpovídat. Kvůli použitým materiálům budou těžší, budou mít levnější komponenty, což může vést v budoucnu k technickým problémům.Výsledek? Prodeje kol letos trhají rekordy. Současně s tím ale vázne výroba a dodávka potřebných dílů, takže zásoby prodejců se tenčí. Některé modely jsou prakticky vyprodané. Kdo chce kupovat, neměl by váhat.

Ceny běžných krosových, trekingových a horských kol u osvědčených výrobců začínají zhruba na 12 tisících korunách. Dražší jsou horská celoodpružená či silniční kola. Naopak dětská pořídíte ve slušné kvalitě už za pár tisíc korun.

Hardtrail, nebo full?

Zájmu kupujících dominují horská kola neboli MTB (mountain bike), určená do terénu. Nezastaví je nerovnosti, kameny ani kořeny. Díky plášťům s terénním vzorkem zvládají dobře i mokro a bláto. „O pohodlí se stará přední odpružená vidlice, nebo je dokonce odpružená i zadní stavba. Pak hovoříme o celoodpružených kolech,“ vysvětluje Martin Verner ze Ski Bike Centra Radotín, kde najdete prodejnu, cykloservis i půjčovnu.

K výhodám hardtrailů (kola s přední odpruženou vidlicí) patří zejména nižší hmotnost a cena. „Celoodpružené modely, označované také jako ‚full‘, zase nabízejí mnohem větší míru pohodlí a díky tomu, že zadní kolo zůstává více v kontaktu s povrchem, jsou efektivnější při výjezdech nebo v náročnějším terénu,“ popisuje Verner.

S horským kolem můžete samozřejmě bez problémů i na asfaltové cyklostezky či silnice, počítejte však s tím, že budete pomalejší. Široké pneumatiky mají větší valivý odpor a horské kolo je také těžší než silniční či krosové.

Další dilema představuje velikost kol. Dříve se horská kola vyráběla s průměrem ráfků 26“ (palců), dnes už na ně prakticky nenarazíte. Aktuálně se tak budete rozhodovat mezi rozměrem 27,5“ a 29“. „Horská kola 29 palců snáze překonávají překážky, větší objem plášťů přináší více pohodlí, lépe drží rychlost a díky větší stopě mají lepší přilnavost k terénu,“ doplňuje Verner.

Druhou nejoblíbenější kategorií jsou krosová kola, určená k jízdě po silnicích, zpevněných cestách nebo do lehčího terénu. „Kombinují v sobě vlastnosti silničních a horských kol. Z MTB využívají předností odpružené vidlice. Ze silničních je pro ně zase typické použití většího průměru kol a ‚rychlejších‘ převodů,“ říká Martin Verner. Pláště jsou oproti horským kolům užší a mají jemnější vzorek.

Prakticky shodná jsou kola trekingová. Čím se liší, je širší doplňková výbava již z výroby. Jde zejména o blatníky, nosiče či světla. Pohodlně na nich můžete vyrazit i na vícedenní výlet. Renesanci pak zažívají silniční kola s úzkými plášti, určená čistě pro jízdu po silnicích.

Naopak novinkou posledních let jsou gravel kola. Jde v podstatě o silniční kolo, které je ale uzpůsobené i pro jízdu v jakémkoliv terénu. „Svým vzhledem se podobá kolu silničnímu, oproti klasickým silničkám však má odolnější rám, širší ráfky a hrubší vzorek plášťů,“ upřesňuje Verner. Výrobci u nich řeší i komfort, proto do gravel kol montují i komponenty zajišťující odpružení. Jejich ceny začínají kolem 20 tisíc korun.

A pak jsou zde ještě elektrokola. „Ta v podstatě kopírují kategorie klasických jízdních kol. Existují elektrokola trekingová, horská i celoodpružená, městská a výjimkou nejsou ani silniční,“ vyjmenovává Verner.

U všech typů kol je při výběru důležité i to, jak často a jak sportovně jezdíte. Pokud si jen občas vyjedete pro zábavu či vylepšení kondice, bude vám stačit stroj z kategorie rekreačních. „Vyhovovat vám bude svou geometrií, která umožní pohodlný a vzpřímený posed, a také příznivou cenou,“ říká Verner.

Jestli ale cyklistiku berete vážněji, jezdíte pravidelně, rychleji a techničtěji, bude vhodnější sáhnout po sportovním modelu. „Dostane se vám lehkého rámu, solidních komponent a jeho geometrie umožní položenější posed pro lepší výkon,“ popisuje Verner. Nejdražší jsou pochopitelně závodní modely.

Ženy pak budou stát i před rozhodnutím, zda zvolit unisex model, nebo dámský. Rozdíl mezi nimi je hlavně konstrukční. Dámská kola počítají s menší výškou postavy či odlišnou tělesnou stavbou. V nabídce jsou i menší velikosti rámů, používají se užší řídítka, dámská sedla, kratší kliky či brzdové páky. Podle Vernera budou pro většinu žen lepší volbou.

Děti mění kolo každý rok

Zcela samostatnou kapitolou jsou pak dětské bicykly. Rozdělují se podle průměru kol do několika velikostí. V nejmenší 12“ velikosti se dají už používat před třetím rokem věku dítěte. Dvě nejmenší velikosti 12“ a 16“ jsou vybaveny pomocnými opěrnými kolečky a jednou rychlostí. U velikostí 20“ a 24“ už se setkáte i s měničem převodů (přehazovačkou) a odpruženými vidlicemi pro větší pohodlí.

Velikost kola se řídí hlavně výškou dítěte. V žádném případě nekupujte větší s tím že do něj doroste. „Dítě takové kolo nemusí zvládnout a ježdění na kole mu můžete zprotivit,“ varuje Verner. Spíše si dobře prohlédněte, jak jsou provedeny jednotlivé součásti kola, zda se pedály a řetěz snadno točí, jestli dobře fungují brzdy a zda lze nastavit posed. Velice důležitá je i váha dětského kola.

Určitě ale nemusíte vybírat mezi špičkovými modely, tedy pokud nejste opravdu zapálenými cyklisty. Dětem kolo často vydrží jen jedinou sezonu, takže pro naučení postačí i některý ze základních modelů, raději ale od zavedených výrobců. Ta příliš levná budou těžší a budou mít horší geometrii. Dětem se pak na nich bude špatně šlapat. Variantou je také půjčení kola na celou sezonu což vyjde na částky zhruba od 1800 korun výš.