Produktivita firem i přes covid nadále poroste, tvrdí nová studie

PRAHA Meziroční růst produktivity firem se může podle nejnovější studie poradenské společnosti McKinsey. Podle McKinsey ale hrozí stále větší rozevírání nůžek mezi firmami i jednotlivci, což by následně mohlo vytvářet silnější tlak na snižování příjmů, spotřeby a investic.

V roce 2020 pokleslo HDP ve Spojených státech o 3,5 procenta, ve Spojeném Království o 9,9 procent a ve Španělsku dokonce až o 11,0 procent. Jak se budou světové ekonomiky nadále vyvíjet, je nejisté. Historicky po krizích následovaly čtyři možné scénáře – tedy stagflace jako v USA po ropném šoku v 70. letech, recese v Japonsku po krizi z roku 2008, nízký růst nebo prohloubení růstů v ekonomice jako v USA po globální finanční krizi a případně obnovení oživení ekonomiky jako v USA či západní Evropě po druhé světové válce.

„Zda i tentokrát dojde ke zvýšenému ekonomickému růstu bude záležet na tom, zda v mezičase firmy přijmou opatření, která jim pomohou zvýšit produktivitu a zda po pandemii bude poptávka dostatečně silná na to, aby byla schopna nastartovat ekonomický růst. Obě dimenze jsou pro hospodářský růst potřebné,“ řekl Dan Svoboda, vedoucí partner české kanceláře McKinsey & Company.

Na jednu stranu se zdá, že v období koronavirové krize řada firem investovala do zvýšení své produktivity, což by mohlo vést k optimistickým výhledům (například investicemi do digitalizace, automatizace, agilního způsobu práce či do nových obchodních modelů). Na druhou stranu koronavirová krize a některé změny ve firmách mohou vést k poklesu poptávky, který by byl znepokojivý především pokud by přetrvával i po zlepšení epidemiologické situace.

Studie, kterou dnes zveřejnil McKinsey Global Institute, zkoumala trendy v 5 500 firmách ve Spojených státech a šesti velkých ekonomikách Evropy (Francie, Španělsko, Itálie, Německo, Švédsko a Spojené Království), a to v osmi sektorech: maloobchod, technologický sektor, zdravotnictví a farmaceutický průmysl, bankovnictví, automobilový průmysl, cestování, doprava, logistika a stavebnictví.

Výzkum zjistil, že firmy během koronavirové krize investovaly do oblastí, které historicky vedly ke zvýšení produktivity a autoři studie vidí potenciál pro roční růst produktivity v období do roku 2024 o 1procentní bod. To by více než zdvojnásobilo tempo růstu produktivity oproti poslednímu desetiletí. Naplnění tohoto potenciálu však vyžaduje, aby investice do růstu produktivity byly šířeji zastoupené napříč firmami všech velikostí a poptávka zůstala silná.

Zpráva také zjišťuje, že šok z pandemie a samotná opatření, která firmy během krize přijaly, by mohla vést k větší polarizaci ekonomiky a rozevírání nůžek mezi firmami a jednotlivci, což by následně mohlo vytvářet silnější tlak na snižování příjmů, spotřeby a výši investic.

„I když se výzkum nezaměřil konkrétně na Českou republiku, jeho závěry mohou být vodítkem i pro ni. Právě s růstem produktivity se česká ekonomika dlouhodobě potýká. Změny, které i české firmy a veřejné organizace musely uskutečňovat kvůli pandemii – investovat do digitálních nástrojů, více automatizovat svůj provoz, výrobní či obchodní procesy, ale také pomáhat svým zaměstnancům se učit novým technickým dovednostem zároveň představují příležitost, jak se posunout směrem k vyšší produktivitě, dlouhodobě udržitelnému růstu a potřebám nové ekonomiky,“ dodává Dan Svoboda