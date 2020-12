Program Antivirus se prodlužuje do konce února, oznámila Maláčová

Praha Vláda prodloužila program Antivirus do konce února. Podnikům, na které dopadla nařízená omezení kvůli epidemii a koronavirová krize, bude stát dál poskytovat příspěvky A i B. Na Twitteru to oznámila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Program měl skončit se závěrem roku.

Z programu Antivirus, který má bránit propouštění, se poskytují příspěvky na mzdy. Příspěvkem A stát proplácí celé mzdy s odvody do 50 000 korun v zavřených provozech. Poskytuje také 80 procent náhrady lidí v karanténě do 39 000 korun superhrubé mzdy. Příspěvkem B úřady práce dorovnávají 60 procent náhrady při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin do 29 000 korun superhrubé mzdy.