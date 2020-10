Projekt Pomoc nemocnicím funguje i ve druhé vlně COVID-19. Pomozte i vy

PRAHA V posledních týdnech v České republice i ve světě opět zesílila pandemie koronaviru. Nakažených rychle přibývá, roste počet hospitalizovaných i těch, kteří nemoci podlehli. Situace v nemocnicích je vážná a zdravotníci potřebují pomoc a podporu více než kdy předtím. Klíčové je ochránit zdravotníky, aby mohli vykonávat svoji práci.

Zdravotníci potřebují dostatek vitaminů, kvalitní pitný režim a zdroje rychlé energie. Ocení i hygienické potřeby, často jsou v plném nasazení dlouhé hodiny a jejich práce je náročná fyzicky i psychicky. Ti, kteří mají děti školou povinné, musí řešit hlídání svých dětí, i v tom se nemocnice snaží pomoci.

Během jarní vlny se do projektu zapojilo téměř třicet společností. Svou materiální i finanční pomoc z řad firem poskytl Košík.cz, Tchibo, Coca-Cola, Billa a spousta dalších. Tyto společnosti zajišťovaly ldovoz trvanlivých potravin, jídel, nápojů, kávy nebo hygienického zboží a logistiku.

Přidali se i jednotlivci, kterým také patří obrovské poděkování a dohromady se v průběhu jarní vlny podařilo vybrat více než 930 tisíc korun, které byly uloženy na transparentní účet a průběžně se z nich financovaly potřeby nemocnic. Poslední investicí byl nákup respirátorů na konci července, v době, kdy pandemie slábla, abychom byli připraveni na případnou druhou vlnu. Obávaný scénář se bohužel naplnil a nakoupené respirátory nyní směřují do nemocnic.

V průběhu tohoto týdne se opět zvedla velká vlna solidarity a znovu přichází významná materiální i finanční pomoc, od společností i jednotlivců. Jednotlivé příspěvky je možné sledovat na transparentním účtu. Partneři, kteří pomáhali na jaře, se znovu zapojují do projektu a jednáme o dalších společnostech, které by mohli pomoci. Všechny aktivity budeme pravidelně zveřejňovat na našich stránkách.

Tým, který vede celý projekt Pomoc nemocnicím, získal v první vlně spoustu zkušeností. Nyní je jeho cílem především individuálně reagovat na konkrétní požadavky jednotlivých nemocnic. Díky pravidelné komunikaci s nemocnicemi zajistí takovou pomoc (finanční nebo materiální), která bude potřeba nejvíce. Zástupci projektu pomocnemocnicim.cz jsou v kontaktu už se čtrnácti nemocnicemi včetně „pilotní“ FN v Motole.

Do projektu se hlásí další nemocnice, kterým bude možné pomoci díky zapojení dalších partnerů a finančním darům. Budeme rádi, když se zapojíte i vy. Pomoc může každý. Stále platí, že nemocnice ocení zejména organizovanou pomoc. Prostřednictvím projektu pomocnemocnicim.cz pomůžeme přesně tam, kde je třeba.

Cílem projektu je co nejvíce usnadnit práci zdravotníkům, kteří se teď víc, než kdy jindy potřebují soustředit na práci a nemají dostatek času na odpočinek, přípravu jídla či obstarání, byť jen základního nákupu. To, čemu se lékařům, sestřičkám a dalšímu personálu nemocnic v této době nedostává, jsou především základní potraviny, občerstvení a věci osobní hygieny. Prostřednictvím projektu pomocnemocnicim.cz tak „našim hrdinům“ přímo na pracoviště pomáháme zajistit to, co si kvůli své vytíženosti teď sami neobstarají, a to díky našim partnerům a finanční pomoci jednotlivců, která putuje na transparentní účet. Zároveň můžeme udělat i něco pro jejich blízké, kteří jsou při této nelehké situaci ochuzeni o rodinnou péči.