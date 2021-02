Prostřednictvím Coltu se staneme dodavateli americké armády, říká šéf České zbrojovky o koupi slavné firmy

Americký průmyslník, vynálezce a tvůrce ikonických zbraní Samuel Colt by se v 19. století asi hodně divil, že necelých 190 let po jeho patentu na bubínkový revolver získá slavného výrobce koltů, ale následně třeba i automatické pušky M16, firma z jakési malé středoevropské země. Přesně to se nyní stalo.

Česká zbrojovka Group, skupina s loňským obratem odhadovaným na 289 milionů dolarů (přibližně 6,6 miliardy korun), oznámila akvizici Colt Holding (příjmy loni zhruba 255 milionů dolarů). Češi ovládnou o něco menší Colt za v přepočtu 220 milionů dolarů (4,7 miliardy korun) a za 1 098 620 nově vydaných kmenových akcií CZG. „ My se tedy prostřednictvím Coltu mimo jiné staneme dodavatelem americké armády a dalších ozbrojených složek po celém světě,“ komentuje ojedinělou akvizici v rozhovoru pro Lidovky.cz Lubomír Kovařík, prezident a předseda představenstva, CZG – Česká zbrojovka Group



Lidovky.cz: Z jakých zdrojů to budete platit?

Jedná se o kombinaci. Celá akvizice bude financována ze stávajících hotovostních zdrojů společnosti, včetně finančních prostředků získaných v rámci IPO, a z předpokládané emise dluhopisů skupiny CZG. Musím ale připomenout, že celá transakce ještě podléhá schválení regulačních orgánů. A vypořádání se očekává v první polovině letoška.

Lidovky.cz: Co vše je předmětem transakce?

Společnost Colt Holding Company LLC, se sídlem v americkém státě Delaware. Ta je mateřskou firmou americké výrobní společnosti Colt’s Manufacturing Company LLC a její kanadské pobočky Colt Canada Corporation.

Lidovky.cz: Můžete vás a Colt porovnat?

Spojením CZG a Colt vznikne skupina s obratem větším než 500 milionů amerických dolarů (10,6 miliardy korun - pozn. red.) a s více než 2000 zaměstnanci v Česku, USA, Kanadě a Německu. Věříme v úspěšné propojení našich firemních kultur, prokázané výsledky současného managementu a komplementaritu mezi značkami Česká zbrojovka a Colt. Společně se staneme hybateli v oblasti ručních palných zbraní.

Lidovky.cz: Nezastaví ale tato akvizice váš projekt chystané stavby podniku v americkém Little Rocku?

Nezastaví, jen odloží. Potřebujeme rozšířit své výrobní kapacity, abychom mohli uspokojit poptávku a dále se rozvíjet. Součástí naší dlouhodobé strategie je tedy i získání výrobních kapacit v Americe. A právě prostřednictvím akvizice společnosti Colt tento proces urychlíme.

Po dokončení transakce bude následovat proces integrace společnosti Colt v rámci skupiny CZG. Zaměříme se teď na to, abychom tento proces úspěšně zvládli. Takže z tohoto důvodu předpokládáme odložení výstavby závodu v Little Rocku o tři až pět let.

Lidovky.cz: Co ovládnutí Coltu přinese vám, respektive celému holdingu CZG?

Hlavně velké množství nových příležitostí a možnost se dál ve větším měřítku rozvíjet. Colt je etalonem na trhu ozbrojených složek v celosvětovém měřítku. Je dodavatelem americké armády od poloviny 19. století, takže více než 175 let. Je také klíčovým partnerem ozbrojených složek v Kanadě, Velké Británii a mnoha dalších zemích. My se tedy prostřednictvím Coltu mimo jiné staneme dodavatelem americké armády a dalších ozbrojených složek po celém světě, a to bylo součástí naší strategie. Získáme také další výrobní kapacity a rozšíříme svou zákaznickou síť v Severní Americe i dalších zemích.

Lidovky.cz: Znamená to konkrétně třeba využití distribuční sítě společnosti Colt?

Samozřejmě. Zaměříme se na maximální využití všech synergií, které nám spojení značek Colt a CZ nabízí. Colt má velmi dobře propracovaný dodavatelský řetězec v USA, který bychom rádi využili i pro uspokojení poptávky po produktech České zbrojovky na americkém trhu. Colt má také dlouholeté vztahy s americkými i kanadskými ozbrojenými složkami, z čehož hodlá těžit i naše skupina CZG. Chceme se stát klíčovým partnerem pro ozbrojené složky a uznávanou prémiovou značkou v Evropě a Spojených státech amerických.

Lidovky.cz: Co naopak nabídnete do té nové „rodiny“ vy?

My máme velmi sofistikovaný systém výzkumu a vývoje, z něhož bude mít prospěch i Colt. Posílí jeho schopnost přinášet na trh nové a inovativní produkty. Věříme zkrátka v úspěšné propojení našich firemních kultur, v dobrou spolupráci na úrovni managementu a v celkové propojení mezi značkami Česká zbrojovka a Colt. A dovolím si také připomenout, že tato akvizice nijak neohrožuje naše plány v České republice. V naší továrně v Uherském Brodu trvale navyšujeme výrobu a hodláme v tomto trendu pokračovat.

Lidovky.cz: Jak těžké je vstoupit podobným způsobem na americký zbrojařský trh? A co přimělo akcionáře Coltu k prodeji této ikony?

Není to vůbec snadné. Na vysoce náročný americký trh lze vstoupit několika způsoby, počínaje akvizicí stávající firmy a konče vybudováním nové společnosti. My jsme se rozhodli pro akvizici jedné z nejvýznamnějších amerických firem v oblasti výroby ručních palných zbraní. Pro její dokončení však musíme, vzhledem k charakteru odvětví, získat regulatorní schválení v USA i v Kanadě.

Lidovky.cz: Půjde to hladce?

Věřím, že ano. Očekáváme, že schvalovací proces hladce proběhne. Jsme ze všech stran transparentní společnost, obchodovaná na burze, s transparentní vlastnickou strukturou, veškeré informace jsou veřejně dostupné. Takže věřím, že akvizice bude zdárně dokončena.

Lidovky.cz: A co podle vás tedy vedlo akcionáře Coltu k prodeji téhle globálně známé značky?

Já myslím, že pro Colt znamená spojení s CZG krok k perspektivě stabilní budoucnosti a k dalšímu růstu. Troufnu si mluvit i za Colt, když řeknu, že se obě společnosti velmi těší na spolupráci a na společnou budoucnost. Zkušenosti a výsledky managementu obou společností zaručí efektivní využití mnoha provozních, obchodních a výzkumně-vývojových synergií, a to posílí obě značky a zajistí, aby Česká zbrojovka a Colt i nadále dodávaly produkty nejvyšší kvality všem našim zákazníkům.