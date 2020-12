Obchody se připravují na čtvrteční otevření. Nákupní košíky jako počítadlo zákazníků zůstanou

Praha Po téměř dvou měsících se život v Česku vrátí k relativnímu normálu. Ve čtvrtek totiž mohou s omezeními otevřít i obchody, které vláda v říjnu uzavřela jako opatření proti šíření koronaviru. Obchodníci se proto nyní připravují na znovuotevření a zejména na opatření, která se s ním pojí.

Také prodejci oblečení nebo hraček musí dodržet nařízení, kdy připadá na jednu osobu patnáct metrů čtverečních. Pro malé prodejny v centru měst to může znamenat komplikace.

„Podle nařízení se do naší prodejny vejdou pouze tři zákazníci, takže jsme o hodinu prodloužili otevírací dobu. Zároveň jsme nově vymysleli, že zákazníci, kteří si pouze vyzvedávají zboží objednané přes internet, nevstoupí do prodejny. My půjdeme za nimi ven s objednávkou a terminálem, nebo jim to dáme mezi dveřmi,“ řekla serveru Lidovky.cz majitelka hračkářství Hugo chodí bos Adéla Husáková Kantůrková.

Podobnou cestou se vydala také Eva Urbanová, majitelka značky Nila, pod kterou provozuje čtyři pražské prodejny s etickou módou a kosmetikou. „Do obchodu na Karlíně se sice vejde 16 lidí, ale do prodejny s dětskou módou jenom dva. Prodloužili jsme tam proto otevírací dobu do 20 hodin,“ popsala serveru Lidovky.cz Urbanová.

Organizování front

Některé velké řetězce v obchodních centrech se chystají regulovat počet zákazníků pomocí nákupních košíků podobně jako supermarkety s potravinami.

„Počet zákazníků na prodejní ploše bude sledovat náš personál a regulovat jej pomocí nákupních košíků. V případě překročení limitů je připraven organizovat fronty před našimi obchodními jednotkami. Zároveň bude zákazníky upozorňovat na hygienické rozestupy,“ řekla serveru Lidovky.cz marketingová ředitelka hračkářství Bambule a Sparkys Jana Krčková. Do jejich běžné prodejny se přitom vejde najednou zhruba 30 zákazníků.



Největší kamenný prodejce elektrozboží v zemi Datart stanovil zvlášť pro každý obchod limit zákazníků. A to jak v prodejně, tak ve frontě na výdej zboží. „Podle počtu lidí a exponovaných časů návštěvnosti budeme u vchodu regulovat vstup zákazníků,“ vysvětlila serveru Lidovky.cz Eva Kočicová, mluvčí Datartu.

Povinné bude také dodržování dvoumetrových odstupů mezi lidmi. V nákupních centrech se budou moci otevřít stravovací zóny, ale restaurace v nich budou smět vydávat jídlo přes okénko pouze s sebou. Dětské koutky však zůstanou uzavřené.

Asociace nákupních center si podle předsedy jejího českého výboru Jana Kubíčka přála otevření už od pondělí, přesto rozhodnutí vlády vítá. Obchodní centra jsou podle Kubíčka bezpečná, budou dodržovat veškerá opatření k zajištění bezproblémových vánočních nákupů.

„Obchodníci jsou dobře zásobení a chystají speciální akce pro zákazníky. Nákup v obchodních centrech je stále nejjednodušší cestou, jak na jednom místě nakoupit všechny dárky na Vánoce,“ uvedl Kubíček.

Ministr trhy nedoporučuje

V nařízeních pro obchody se nakonec upustilo od plánované karantény pro zkoušené oblečení a obuv. Podle ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka (za ANO) byla kolem tohoto tématu bouřlivá diskuse. Nepanovala podle něj jasná shoda, jak dlouhá by měla izolace být. Někdo navrhoval 24 hodin, jiný dvojnásobek, podle některých odborníků by však prý stačilo i jen několik hodin.

Naopak venkovní trhy vláda podle Havlíčka nedoporučuje, ovšem ani nezakazuje. Rozhodnutí ponechává na magistrátech a obecních úřadech. Pro adventní trhy budou platit stejná pravidla jako pro farmářské trhy, tedy mezery mezi stánky čtyři metry. Na místě rovněž nebude povolena konzumace jídla a nápojů.