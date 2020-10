Majitelé posiloven jsou zoufalí, sčítáme ztráty, říká šéfka komory. Boj o přežití svádí i restaurace

Praha Provozovatelé fitness center a posiloven jsou zoufalí. Opatření k jejich uzavření vláda oznámila bez dohody, jen několik hodin před tím, než začne platit. Sčítají se odhadované ztráty, řekla v reakci na oznámení nových vládních restrikcí proti koronaviru prezidentka České komory fitness Jana Havrdová.

Provozovatelé fitness a dalších sportovních zařízení se podle Havrdové dozvěděli o uzavření, které začne platit po půlnoci, až z tiskové konference po jednání vlády. „Tušili jsme, že nějaká další omezení budou zavedena, ale nečekali jsme takto striktní zákaz, navíc v řádu hodin,“ uvedla Havrdová.



Sektor se podle ní velmi těžko vzpamatovával už z jarní vlny pandemie a nuceného uzavření. Podle nedávného průzkumu komory příjmy 50 procent a méně ve srovnání s loňským rokem eviduje polovina tuzemských fitness center. Přitom zhruba 40 procentům fitness center se kvůli zvýšeným hygienickým a bezpečnostním pravidlům zvýšily výdaje o deset až 20 procent.

Opatření má platit následujících 14 dnů, podle Havrdové ale tato doba není nijak garantovaná a je těžké předvídat, jak se bude situace dál vyvíjet. Česká komora fitness aktuálně zjišťuje od svých členů odhadované škody a nástroje, které by jim mohly za aktuální situace nejúčinněji pomoci.

Podle Havrdové ve fitness centrech, kterých je v ČR asi 1200, fungují velmi přísná hygienická a bezpečnostní opatření, která mají zamezit šíření nákazy. Je podle ní navíc prokázáno, že pohybová aktivita prospívá lidskému organismu, dodala.

Zavíračka v osm je pro gastro bojem o přežití

V době po 20:00 se gastronomických provozech vytvoří zhruba 50 až 60 procent tržeb a 80 procent spropitného pro personál, řekl v reakci na nová vládní omezení Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků ČR. Podle něj se budou nyní snažit restaurace jenom přežít, což se mnoha nepovede.



„Když nemáte tržby, tak nemůžete zaručit práci lidem,“ řekl Kastner. Případný rozvoz jídel podle něj neznamená výdělek pro restaurace, ale pro rozvozové společnosti. Pokud se budou lidé snažit být doma, nemusí mít ani zájem o výdejová okénka. „Je to boj o ekonomické přežití. Už teď to děláme hlavně kvůli lidem, abychom jim zachovali práci,“ dodal. Kastner, který je spolumajitelem skupiny Hospodska, upozorňuje, že se budou po zavírací době u hospod tvořit hloučky lidí, které budou větší než kdyby zavíraly později.

Napsal vládě dopis, ve kterém se proti omezením restaurací staví. „Zavření úplné nedává smysl, vše by se přesunulo do domovů a neoficiálních setkání. A samozřejmě, že by to zlomilo sektor gastronomie,“ napsal ministrovi zdravotnictví Romanu Prymulovi (za ANO). Podle něj by bylo lepší apelovat na veřejnost, aby dodržovala již dříve platná opatření, případně kontrolovat pomocí městské policie nebo jiných orgánů provoz restaurací v pozdějších hodinách.

Od pátku budou muset po dobu dvou týdnů restaurace zavírat už ve 20:00. U stolů budou moct sedět nanejvýš čtyři lidé, v jídelnách v obchodních centrech jen dva. Vláda se také dohodla, že v obchodních centrech budou muset podniky, kde se jí, vypnout wi-fi.

Od uplynulého pondělí už platí, že u jednoho stolu může v restauracích sedět nejvýš šest lidí. Provoz barů a restaurací omezilo mimořádné opatření už dříve. Nejprve bylo nařízeno uzavření od půlnoci do 06:00. Koncem září se opatření ministerstva zdravotnictví zpřísnilo a bary a restaurace musí nyní zavírat už ve 22:00. Do svých prostor navíc mohou vpustit jen tolik lidí, kolik mají míst k sezení.

Restaurace byly uzavřeny už na jaře, nejprve mohly prodávat jen z okénka, poté se postupně otevřely zahrádky a 25. května mohli znovu hosté i do jejich vnitřních prostor.