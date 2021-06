Průmyslový developer CTP revitalizuje v Brně 75 tisíc metrů čtverečních brownfieldu po Zetoru

BRNO Evropský průmyslový developer CTP letos dokončí další fázi revitalizace brněnského brownfieldu po továrně Zetor blízko centra města v Brně-Líšni. Po online supermarketu Rohlík, který zde na podzim úspěšně rozjel svůj nový skladovací prostor, CTP připravuje otevření dalších hal, které budou sloužit pro e-shopy, lehkou průmys-lovou výrobu či jako obchodní místa nebo prostory pro drobné živnostníky. Celkem v rámci CTParku Brno Líšeň vzniká zhruba 75 tisíc metrů čtverečních pronajímatelných ploch.

Revitalizace brownfieldu blízko centra města v Brně-Líšni byla zahájena v roce 2019 a CTP ji plánuje kompletně dokončit do čtyř let. Prvních obnovených téměř 8 tisíc metrů čtverečních si na podzim pronajal internetový obchod s potravinami Rohlík.cz, který předtím již zhruba tři roky využíval prostory CTParku Brno. Momentálně CTP připravuje jak větší komerční nemovitosti, tak startovací jednotky pro mladé podniky, které budou moci růst spolu s parkem.

„V CTParku Brno Líšeň jsme zaznamenali opravdu enormní zájem o nové prostory, což jen dokresluje fakt, že aktuálně stavíme několik budov ve stejném čase, abychom tuto poptávku pokryli. Nyní jsme domluveni s šesti novými nájemci a s několika dalšími probíhají jednání. Klienti se budou stěhovat na přelomu letošního roku,“ komentoval business developer CTP Pavel Blažek s tím, že předpokládaná výše investice do areálu bude okolo 1,5 miliardy korun.

Nový průmyslový park je specifický velkou rozmanitostí svých nájemců, kteří budou prostory využívat jak pro účely e-commerce, menšího vývoje a výzkumu či lehčí výroby například v oblasti strojírenství, automobilového průmyslu nebo potravinářství. „CTP nám vyšlo vstříc s unikátními technologickými požadavky jako je například vysoce výkonná vzduchotechnika pro udržení specifické vlhkosti a teploty v rámci celého objektu, což je nezbytné pro optimalizaci procesu výroby a skladování funkčních potravin. Projekt je ojedinělým spojením agilní výroby a distribuce. Výrobky tak mohou z výroby ještě tentýž den odejít k zákazníkovi zaručující bezkonkurenční čerstvost, chuť a kvalitu. Díky tomu jsme schopni pro příklad dodat včera upečenou granolu nebo den zpět umleté ořechové máslo,“ popsal Michal Hubík, obchodní ředitel společnosti Aktin, která se zabývá výrobou sportovní výživy.

Mezi další nájemce, kteří díky CTParku Brno Líšeň koncem roku rozšíří své skladovací prostory, patří i několik místních firem – například společnost Ahifi zajišťující ozvučení a odhlučnění vozidel a prodej autokosmetiky, nebo Moog Brno, významný evropský výrobce speciálních elektrických strojů a pohonů do leteckého, automobilového nebo energetického průmyslu.

Areál je velice dobře situovaný v kontextu města, nachází se zhruba čtvrt hodiny městskou hromadnou dopravou od centra a přibližně deset minut autem od dálnice D1. „Spolupráce se soukromými investory na revitalizaci browfieldů je pro město klíčová. Chceme bývalé výrobní areály, které dnes již ztratily své původní využití, postupně oživovat. Současně oceňuji koncept celého projektu, který počítá s vysazením nových stromů a další zeleně, šetrným přístupem k hospodaření s vodou či využívání solární energie. Přesně tímto způsobem chceme pokračovat i na dalších místech v Brně,“ komentoval 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Revitalizaci jednoho z nejvýznamnějších brněnských brownfieldů vítá i místní vedení. „Jde o již zaběhnutou lokalitu, která má v Brně své jméno a zároveň těží z blízkosti sídliště, řady univerzit, a tedy i dostupnosti pracovních míst, kterých by zde mohlo vzniknout okolo 1 500 – a to od vysoce kvalifikovaných pozic přes administrativní až po dělnické a skladnické profese. Velmi pozitivní je také to, že průmyslový development vzniká revitalizací brownfieldu, a nikoli na zelené louce,“ řekl starosta městské části Brno-Líšeň Břetislav Štefan a dodává, že znovuoživení brownfieldu vždy nese úskalí v podobě vysoké investice například kvůli ekologické zátěži, se kterou se díky spojení se silným parnerem CTP v tomto případě podařilo vypořádat.

Prvním projektem tohoto typu byl moderní business park v centru města Ponávka, který aktuálně nabízí přes 70 tisíc metrů čtverečních pronajímatelných ploch. Vznikl kombinací rekonstrukce historických budov na původním brownfieldu a nové výstavby menších hal. Ty ještě obohatí projekt nedaleko dokončované stavby rezidenčního bydlení Domeq II. a III., který rozšiřuje stávající ubytovací kapacity první etapy moderního bydlení pro studenty a mladé profesionály v Brně.



Následoval ještě stále mladý hi-tech kancelářský areál Vlněna, který se svými stávajícími necelými 80 tisíci metry čtverečními a osmi moderními kancelářskými budovami využívají především IT společnosti jako Oracle nebo Avast. Minulý měsíc zde CTP otevřelo své první coworkingové centrum ClubCo. Oba zmíněné areály přinesly do regionu tisíce nových pracovních míst.

V rámci brownfieldu po bývalé továrně Zetor CTP revitalizuje 11,5 hektaru z původního obřího areálu. Nově oživené místo bude kombinovat výhody menších jednotek typu CTBox s tím, co developer nabízí například v jiném svém brněnském parku - CTParku Brno, který je jedním z největších průmyslových parků ve střední a východní Evropě, a zároveň s tím, co přináší areál typu Ponávka.

CTP v Líšni využívá pro průmyslové účely areál, který původně také průmyslu sloužil. Celý ho však obléká do moderního a environmentálně šetrného hávu. Firma, která svůj obchodní model dlouhodobě staví na trvalé udržitelnosti, zde chce využít všechny nejmodernější technologie a konstrukční řešení. Samozřejmostí budou opatření sloužící pro zadržení dešťových vod v území či využívání šedých vod pro jejich opětovné použití. Úspory pitné vody zajistí také šetrné baterie nebo bezvodé pisoáry. Nebude chybět ani kvalitní, a přitom energeticky úsporné chytré LED osvětlení a v plánu je také využívání solární energie.



Při výstavbě je rovněž kladen důraz na vliv budov na životní prostředí, a to jak při výstavbě, tak při následném provozu. Veškeré své budovy CTP certifikuje v rámci prestižního environmentálního systému BREEAM, nově dokončované nemovitosti získají certifikát na úrovni Excellent.