Jde o typický korona-produkt, říká Jančura o nové lince do Chorvatska. Vlak měl v cíli 75 minut zpoždění

RIJEKA/PRAHA „Jsme tam za pět piv,“ upřesňuje délku cesty šéf RegioJetu Radim Jančura, který se společně se zhruba pěti sty cestujících usadil do prvního vlakového spoje do chorvatské Rijeky. Kola vlaku českého dopravce se dala do pohybu v úterý s minutovým zpožděním, tedy v 17 hodin a 21 minut odpoledne. Na palubě byla v tu chvíli i redaktorka Lidovky.cz.

Rušný perón číslo 3 Hlavního nádraží Praha, odkud vlak odjížděl, se postupně vyprázdnil a za zvuku píšťalky výpravčího se vydal vyprodaný kolos na cestu. Stovkám Čechů v tu chvíli začala dovolená, koronavirové pandemii navzdory.



„Je to super, užíváme si to, nastoupíte v Praze, vyspíte se v lůžkovém kupé a probudíte se rovnou v Rijece. A hlavně ta cena,“ vysvětlili pro Lidovky.cz manželé Vondráškovi. Právě příznivá cena láká lidi k cestě do Chorvatska po železnici nejvíce. Nejlevněji se lze do přímořské Rijeky dostat za 590 korun.

I proto RegioJet během zhruba 14 dnů prodal na 30 tisíc jízdenek a spoje tak od 11. července budou jezdit denně. „Jde o typický korona-produkt,“ sdělil pro Lidovky.cz Jančura, podle kterého bude projekt ziskový, pokud se obsazenost spojů udrží alespoň na 90 procentech. I když se vlak zaplnil z většiny rovnou v Praze, k cestě se postupně připojují další pasažéři z Brna, Bratislavy, maďarské Csorne a slovinské Lubljaně.



Roušky jsou ve vlaku povinné, 15 hodinová cesta však vybízí k porušení nařízení. I přesto, že se pandemii stále nepodařilo zažehnat, cestující z nákazy obavu nemají. Někteří na ni dokonce nevěří. „Koronavirus je vymyšlený, nevěřím, že existuje. Někomu to prostě vyhovuje. Ti lidé by umírali stejně. Je mi to líto, ale je to tak,“ sdělil pro Lidovky.cz cestující s přízvukem Szilad.



V okamžiku, kdy vlak dojel na slovinskou hranici si roušky na žádost palubního rozhlasu nasazují kvůli kontrole dokladů všichni. První kontrolu totožnosti po pouhých desítkách minut následuje druhá - již na území Chorvatska.

První zastávkou, kde vlak opustila část cestujících bylo město Opatija. Do cílové Rijeky RegioJet nakonec kvůli zdržení na hranicích dorazil ve středu dopoledne s asi 75minutovým zpožděním. Pro většinu dovolenkářů však cesta neskončila. Při nádraží na ně už čekají autobusy zajištěné RegioJetem, které pasažéry rozváží do proslulých letovisek. „Z Rijeky pokračujeme do Zadaru,“ potvrdil pro Lidovky.cz Szilad.

Odjezd vlaku na Jadran vzbudil i značný zájem novinářů, kterými se pražské hlavní nádraží při odjezdu jen hemžilo. Spoj z Prahy vypravily i velvyslankyně Chorvatska a Slovinska. Pro cestující to bylo zpestření. „Je to celé zážitek, ještě když je kolem tohle dění,“ sdělila pro Lidovky.cz cestující Ina Čížková.



Samotná cesta poté podle šestičlenné posádky už proběhla bez většího rozruchu. I Když bylo pro jisitotu na palubě naloženo více než 1 500 piv, cestující si zřejmě cestu užili ve vší počestnosti. „Akorát nám tady kouří, všude je cítit kouř,“ říká pro Lidovky.cz stevard Petr Bezděčík.

Přesto je ale celá posádka ráda, že se pomalu po koronavirové krizi vrací do práce. Obrat dopravce RegioJet podle Jančury ve srovnání s loňskem klesl o 80 procent, a proto jeho firma požádá o pomoc v rámci programu Covid Plus, chce státem garantovanou půjčku. Vláda rozhodla v pondělí, že se pomoc bude nově vztahovat i na dopravní firmy, pro něž dříve k dispozici nebyla.