Realitní trh se vrací k normálu. Koronavirus s nájmy v Česku nehnul, výjimkou je Praha

PRAHA V druhé polovině března spadl zájem o pronájmy bytů téměř na nulu. Dnes už ale vše běží jako dříve. Ceny šly zatím dolů jen v Praze, kde se na trh dostal větší počet bytů standardně určených ke krátkodobým pronájmům. V regionech stále poptávka přebíjí nabídku.

V polovině března se kvůli pandemii zastavilo takřka vše. Realitní obchody nebyly výjimkou. V době, kdy byla vyhlášena nejtvrdší opatření, se majitelé i potenciální zájemci snažili řešení pronájmů odložit, prohlídky bytů téměř neprobíhaly. Nyní se podle realitních makléřů trh pomalu vrací k normálu. Vše ovšem stále probíhá za velmi přísných podmínek. „Prohlídky se konají jednotlivě, mezi zájemci je větší časová prodleva, makléři používají rukavice, roušky, byt se větrá a dezinfikují se rizikové plochy, jako například kliky,“ popisuje Tomáš Hejda z kanceláře Remax.



Prohlídek přitom opravdu přibývá velmi výrazně. „V druhé polovině dubna se jejich počet přiblížil zhruba polovině stálého průměru,“ říká Ondřej Mašín ze společnosti Bidli. Podobné zkušenosti mají i další oslovené realitní kanceláře. „Kolega měl v pondělí sérii patnácti prohlídek po sobě,“ uvádí příklad Jiří Rájek z ERA Reality. „O pronájmy je a bude zájem. Otázkou spíše je, jak se budou vyvíjet ceny,“ dodává.

Směrem dolů se ceny nájmů pohnuly v podstatě jen v hlavním městě. V metropoli se totiž na trh dostávají tisíce bytů, zejména v Praze 1, 2 a 3, které byly určeny pro služby typu Airbnb, tedy na krátkodobý pronájem pro turisty. Ze začátku majitelé nabízeli smlouvy jen na dva či tři měsíce s možností dalšího prodloužení.

Nyní, když to vypadá, že návrat turistů tak rychlý nebude, mění strategii. „V posledních týdnech se na nás obrací rostoucí počet majitelů nemovitostí, které dosud sloužily k Airbnb, s tím, abychom je pronajali dlouhodobě,“ říká Jan Martina z pražské pobočky M&M Reality. Smlouvy na tyto byty je většinou možné uzavřít na rok. „Například byt 3+1 v okolí Staroměstského náměstí si nyní lze pronajmout za 20 tisíc korun,“ uvádí Lucie Chourová, makléřka z říčanské kanceláře Century 21 Harmony.

To pochopitelně s kartami zamíchalo celkově. „Jestliže cenový průměr nájmu bytu 2+kk v Praze byl 15 tisíc korun, dnes je to o tři tisíce méně,“ přibližuje realitu Hejda. Nejžádanější jsou stále menší byty 1+kk a 2+kk.

V okolí hlavního města už toto neplatí, ceny se zatím prakticky nepohnuly. „Důvodem je hlavně omezenější nabídka a samozřejmě obecně nižší cena oproti hlavnímu městu,“ konstatuje Chourová. Dodává, že v minulém týdnu zrealizovali například pronájmy dvou pěkných bytů v Říčanech – dobré nemovitosti se pronajímají za každé situace.

Odliv dělníků s trhem nehnul

Ani v dalších regionech se prozatím nic výrazně nezměnilo. „Je ale samozřejmě otázka, jak se to vyvine v čase dál v kontextu toho, co se bude dít s ekonomikou, kolik bude lidí, kteří budou situací nuceni jít do pronájmů, a podobně,“ uvedl Jiří Rájek. Zatím ale vše jede více méně ve starých kolejích.

Byty zlevní jen lehce, míní developer Passer. Důvodem je prý nefunkční státní správa a málo stavebních kapacit

Například v Plzni bylo bytů ke krátkodobým pronájmům jen málo. „Mezi zájemce se rychle rozptýlí a vliv na ceny nájmů to nebude mít žádný,“ myslí si Petr Lang z Remax G8 Reality. Ani dosavadní propouštění se v Plzni na trhu s pronájmy nijak nepodepsalo. Odliv se totiž v tento okamžik týká hlavně námezdních sil a externistů, kteří ale podle Langa v drtivé většině využívají spíše ubytovny, nikoliv pronájmy bytů.

Stejná je situace rovněž v Liberci a Jablonci nad Nisou. Jak potvrdil makléř Radek Farkaš z Remax Gold, zahraniční dělníci, kteří zde nyní nejsou, bydleli na ubytovnách. A o tom, že by zdejší velcí zaměstnavatelé z oboru automotive chystali výrazněji propouštět, zatím signály nemají.

Poměr poptávky a nabídky nájemního bydlení tak koronavirová krize v tomto regionu nijak nezměnila. „Na jeden inzerát se stále ozývá i dvacet potenciálních zájemců. Stejná zůstala i výše nájemného. Například byty 4+1 v centru Jablonce se běžně pronajímají za 15 tisíc korun plus poplatky,“ popisuje situaci Jaroslav Samek z jablonecké pobočky M&M Reality.

Razantní změny v zájmu o pronájmy a cenách se dosud nekonají ani v menších městech. Například v Žatci a Lounech jsou podle Lenky Stránské z Remax Air pronájmy stále totožné jako před vypuknutím pandemie a zatím nemají signály, které by naznačovaly výraznější změnu v příštích měsících. Totéž platí také o Chomutově, Mělníku či Ústí nad Labem. „Ceny nájmů v žádaných čtvrtích Ústí, jako jsou Všebořice, Klíče nebo Skřivánek, se mohou u bytu 3+1 vyšplhat ke 20 tisícům korun za měsíc včetně služeb,“ říká Tomáš Hanauer z ústecké pobočky M&M Reality.

Na Moravě je nabídka malá

Poptávka stále převyšuje nabídku také v Brně. „Ani situace kolem koronaviru toto zatím nijak výrazně nezměnila. Neočekáváme tedy ani znatelný propad v cenách nájemného,“ říká Jarmila Odehnalová z brněnské pobočky M&M Reality. A to přesto, že i zde se na trh dostávají byty určené pro Airbnb. Například byt 1+1 o velikosti 45 metrů čtverečních, kde majitel od turistů inkasoval měsíčně tržby okolo 30 tisíc korun čistého, za současné situace vydělá jen zhruba 12 tisíc korun.

Podobné je to i v Olomouci. „Byt 1+kk se v tu v průměru pronajímá za 12 tisíc korun včetně poplatků a byt 2+kk za 13 tisíc korun měsíčně,“ říká David Holík z olomoucké pobočky M&M Reality. Dodává, že ceny jsou stejné u novostaveb i starších bytů, a to cihlových i panelových.

Silná je stále poptávka po nájmech také v Holešově. „Nabídka zde není příliš bohatá, pokud se uvolní jednotka, je pronajatá do druhého dne,“ Říká Milena Zajícová z Century 21 Style Happy. Ceny se pohybují od 7500 korun za 1+kk, byt 3+kk stojí kolem 11 tisíc korun.

Jedno je ale všude stejné. Vzhledem k současné ekonomické situaci se více než dříve snaží majitelé bytů zájemce o pronájem prověřit. Zajímají se zejména o to, jaké má potenciální nájemník zaměstnání, proč se rozhodl stěhovat. „Požadují například doložení výpisu o bezdlužnosti,“ říká Mašín. Stále častěji také chtějí vidět výpis z bankovního konta.