Reálné slevy e-shopů o Black Friday se pohybovaly mezi 10 až 20 procenty, Česká pošta převážela dvojnásobek balíků

Praha Reálné slevy tuzemských e-shopů během akce Black Friday dosahovaly v průměru mezi deseti a 20 procenty. Byly tak výrazně nižší než průměrně uváděných 30 procent a někdy až 80 procent. Vyplývá to z letošního zjištění služby Hlídač shopů.

Slevy se u těch největších e-shopů týkaly většinou jednoho až dvou procent veškerého nabízeného zboží, což znamená přibližně 10 000 produktů. Velcí prodejci již s cenami kvůli optickému zvýšení slev většinou nemanipulovali. Z reálných cen vycházeli při zlevňování velké e-shopy jako Alza.cz, Mall.cz nebo CZC.



„Loni jsme navázali spolupráci s Hlídačem shopů a letos nám pomohli udělat cenový audit jak pro náš srpnový, tak zejména listopadový Black Friday. Těsně před začátkem listopadového Black Friday jsme pak upravili výpočet tak, jak bude zanesen do českého právního řádu nejpozději v průběhu roku 2022. Sice jsme komunikovali nižší slevy, ale jsem přesvědčen, že zákazníci ocení transparentnost slev,“ uvedl místopředseda představenstva Alzy Petr Bena.

I letos se ale našly obchody, které využily Black Friday ke klamání svých zákazníků. Zdražily produkty na několik dnů těsně před akcí, aby je pak mohly zlevnit. Například Okay podle Hlídače cen manipuloval s cenami, aby uměle navýšil slevu.

Do Black Friday akce dal 8135 produktů, tedy polovinu celkové nabídky. U 770 z nich Hlídač cen zjistil navýšení referenční (přeškrtnuté) ceny těsně před a nebo v průběhu Black Friday. Jimi propagovaná sleva byla v průměru 44 procent, ve skutečnosti v průměru zlevnil jen o jedno procento. Manipulace s cenami našel Hlídač i v nabídce Datartu nebo Mironetu.

Kontroly tradičně prováděla také Česká obchodní inspekce (ČOI). Kolikrát prodejci při Black Friday porušili zákon, bude ale vědět až v dalších týdnech. Mnoho kontrol se uskutečnilo objednávkou na internetu a na zboží se ještě čeká, uvedl na dotaz ČTK mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Tuzemským e-shopům vzrostly během Black Friday tržby oproti loňsku v průměru o 42 procent, oproti letošními dennímu průměru pak až o 134 procent. Nejvíce rostl zájem o prodej hraček či elektroniky. Nápor na servery internetových obchodů se pak zvýšil zhruba dvojnásobně.

Česká pošta letos oproti minulému roku převzala dvojnásobný počet zásilek

Česká pošta během Black Friday a následného víkendu převzala do přepravy dvakrát tolik zásilek, co loni. V jednu chvíli měla ve své síti 1,08 milionu zásilek, zatímco loňský rekord byl půl milionu. Řekl to v pondělí mluvčí pošty Matyáš Vitík.

„Česká pošta neomezila své služby ani v pobočkové síti, ani na podání balíků. Naše kapacity jsou na hraně udržitelnosti, ale příjem, zpracování a doručování balíků zvládáme. Obrovský dík patří všem našim zaměstnancům, kteří v této covidové době dělají nemožné ihned, zázraky do druhého dne,“ uvedl generální ředitel České pošty Roman Knap.

Česká pošta rozváží balíky i o víkendech. Od podzimu je možné využít síť 1800 externích výdejen balíků, tzv. Balíkoven, a k tomu je otevřená páteřní síť 3200 poboček.

Ve čtvrtek by se podle rozhodnutí vlády měly otevřít kamenné prodejny. „Je možné, že nerealizované tržby se maloobchod bude snažit dohnat rychlým výprodejem stávajících zásob, což přinese další potřebu rychlého zásobení ze skladu na prodejny.

Logistické společnosti se na tuto situaci připravují, zvládnout takový souběh prudkého nárůstu e-commerce, předvánoční sezóny a případného skokového nárůstu potřeby přesunu zásob z centrálních skladů na prodejny bude pro všechny zúčastněné opravdovou výzvou,“ podotkl ředitel obchodu logistické firmy Gebrüder Weiss Jan Kodada.

