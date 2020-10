Recyklace na počkání. Řetězec H&M zákazníkům vyrobí ze starého kusu oblečení nový, během pěti hodin

STOCKHOLM Udržitelnost. To je heslo poslední doby, kterého se stále častěji chytají světové řetězce se spotřební módou. Pozadu nezůstává ani švédské H&M, které zákazníkům stockholmské pobočky dává nově na vybranou – buďto si koupí oblečení nové, anebo jim na počkání zrecykluje oděv, který už nenosí.

S udržitelností textilu v prodejně H&M pomáhá od pondělí stroj zvaný Looop. Zákazníci do něj vloží čistý oděv, který už nechtějí - ten se pak uvnitř rozloží na tenká vlákna, z nichž lze následně vytvořit zbrusu nový kus oblečení. Recyklovat v Looopu lze i více kusů najednou. Jak samotný proces probíhá, mohou zákazníci sledovat. Hotovo bude za 5 hodin.



Zatím mohou zákazníci volit ze třech možností – svetr, dětská deka a nebo šála. Podle výběru pak za transformaci ze starého na nové zaplatí mezi 11 a 16 dolary (v průměru 300 korun). „Určitě chceme nabídku rozšířit, jakmile otestujeme, co všechno Looop dokáže,“ sdělil řetězec H&M pro americký server CNN, jenž o novince informoval.



Ze starého oblečení stroj vyrobí novou deku, svetr a nebo šálu.

Bez chemie i vody

A šetrný k životnímu prostředí má být i samotný proces. Podle společnosti transformace starého oblečení na nové nevyžaduje žádné chemikálie či vodu. Přestože se každá snaha cení, zatím není možné říci, zda se Looop do budoucna pozitivně podepíše na množství textilního odpadu. Cílem projektu je prozatím snaha dostat nutnost recyklace do hlubšího povědomí veřejnosti.



Systém je nyní v provozu pouze v domovském Švédsku. Jestli se dostane i za hranice, H&M zatím nesdělilo.



K vyšší udržitelnosti vlastního zboží se švédský řetězec zavázal už v roce 2013. Cílem H&M je prodávat zboží pouze z recyklovaných a nebo udržitelných materiálů, a to do roku 2030. Podle společnosti už se to řetězci daří z 57 procent.



H&M ve Stockholmu bude recyklovat staré oděvy na počkání.

„Rychlá móda se na textilním odpadu výrazně podílí, většina oblečení je z materiálu, který není k recyklaci vhodný,“ říká Jackie King, ředitel Asociace materiálů z druhé ruky a recyklovaných textilií. Například jen Spojené státy v roce 2017 vygenerovaly téměř 17 tun textilního odpadu, z nichž se podařilo zrecyklovat pouze 15 procent.



H&M ale není jediné, kdo projevuje snahu o udržitelnost rychlé módy. Pokroky dělají i další světové řetězce, včetně oblíbené Zary, která chce mít udržitelné či recyklované veškeré zboží z bavlny, lnu a polyesteru už roku 2025.

„Velké společnosti jako je H&M nebo Zara mohou mít opravdu velký vliv na přechod textilního průmyslu a rychlé módy k větší udržitelnosti, změnit mohou také přemýšlení zákazníků,“ dodává Deborah Drewová z výzkumné organizace Světový institut zdrojů.