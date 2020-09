RegioJet do pátku zvýší kapacitu spojů na Slovensko, důvodem je Česko na slovenském seznamu rizikových zemí

Praha Dopravce RegioJet zvýší před pátkem, od kdy bude Česká republika na seznamu rizikových zemí Slovenska a cestující se budou až na výjimky muset prokázat negativním testem na covid-19, kapacitu vlakových spojů do Košic a Bratislavy.

Přidat je připraven denně stovky míst podle aktuální poptávky. Předpokládá, že bude vysoká. V provozu ale ani poté neplánuje omezení. V pondělí to řekl mluvčí společnosti Aleš Ondrůj. Leo Express se podle svého mluvčího Emila Sedlaříka spoje posilovat ani omezovat nechystá.

Denní kapacita vlakových spojů RegioJetu na Slovensko je podle Ondrůje 3500 až 4000 míst. Denní spoje je firma schopna posílit minimálně o deset souprav, u nočních to může být i více. Přibudou tím denně stovky míst. „Předpokládáme, že do pátku bude chtít ještě řada občanů a návštěvníků Slovenska využít spojení k cestě na Slovensko tak, aby se vyhnuli karanténě,“ uvedl Ondrůj.

RegioJet posílí také spoje ze Slovenska do ČR po následujícím víkendu. „S provozem spojů mezi Českem a Slovenskem počítáme i nadále, neplánujeme zatím omezování. Jako největší dopravce na dálkových trasách mezi ČR a Slovenskem máme zodpovědnost za zajištění spojení i v době zhoršené pandemické situace,“ uvedl Ondrůj.

Leo Express denně na Slovensko podle Sedlaříka vypravuje dva zpáteční spoje s kapacitou zhruba 500 cestujících v obou směrech. Významnou část cestujících přitom tvoří studenti. „Zavedení nutnosti prokázat se negativním testem na covid-19 či nastoupení do karantény po cestě na Slovensko je další citelnou ranou pro dopravce, kteří se potýkají s negativními dopady pandemie,“ řekl Sedlařík.

Slovenský ústřední krizový štáb v pondělí rozhodl o přeřazení ČR na seznam rizikových zemí kvůli nárůstu počtu potvrzených případů koronaviru. Při cestě z ČR na Slovensko budou muset lidé předložit negativní výsledek testu na koronavirus ne starší 72 hodin, nebo na Slovensku nastoupit do pětidenní karantény a následně podstoupit test. Z povinnosti by podle státního tajemníka slovenského ministerstva zahraničí Martina Kluse měli být vyňati pendleři do vzdálenosti 30 kilometrů od nejbližšího hraničního přechodu, studenti, pedagogové, výzkumníci, zdravotníci, zemědělci, pracovníci v sociální oblasti či v takzvané kritické infrastruktuře. Povinnost by se neměla vztahovat ani na některé sportovce a umělce.