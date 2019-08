Reklama urážela tisíce mužů ve stylu #metoo. Firma Gillette přišla o miliardy dolarů

NEW YORK Americká firma Gillette patřící do portfolia Procter & Gamble prodělala osm miliard dolarů (185,5 miliard korun). „Vděčí“ za to zřejmě kontroverzní reklamní kampani, která měla cílit na hnutí #metoo. V té se mimo jiné objevil muž, který učil svého transsexuální syn, jak se správně holit. Výkonný ředitel společnosti Gary Coombe však uvedl, že finanční ztráta za to stála.

Reklama We Believe: The Best Men Can Be (Věříme: Nejlepší muži, jací mohou být), která vyšla v lednu, stojí podle Coombea za vysokými ztrátami. Výkonný ředitel v rozhovoru pro Marketing Week uvedl, že přesto věří, že to je „cena, kterou stojí za to zaplatit“. Zároveň dodal, že firma před touto kampaní ztrácela pozornost veřejnosti, a proto se rozhodla využít emocionálně nabité téma spojené s kampaní #metoo.

„Kluci jsou kluci? Není čas, abychom přestali omlouvat špatné chování?“ napsala společnost Gillette v příspěvku na twitteru, ve kterém sdílela video. Reklama má podle serveru Washington Examiner za cíl poukazovat na „toxickou maskulinitu“, která z chlapců automaticky vychovává šikanátory a sexuální predátory. Podle Coombea však kontroverze narostla do nepředpokládné míry.



“Boys will be boys”? Isn’t it time we stopped excusing bad behavior? Re-think and take action by joining us at https://t.co/giHuGDEvlT. #TheBestMenCanBe pic.twitter.com/hhBL1XjFVo — Gillette (@Gillette) January 14, 2019

„Samozřejmě nejsem nadšený z toho, že se tolik lidí cítí naší reklamou dotčeno a případně zanevřelo na naši značku,“ uvedl Coombe. „Jsem ale přesvědčen, že aby si většina lidí zamilovala jakoukoliv dnešní značku, je třeba riskovat, že se malá část lidí naštve... A to jsme také udělali,“ dodal.



Ztráty ve výši pěti miliard dolarů (116 miliard korun) oznámila i mateřská firma Procter & Gamble. Gillette zažívá propad poslední tři roky i kvůli firmám jako Harry’s nebo Dollar Shave Club.