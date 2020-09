Průšvih pro hospody. Mám hosty bez roušky vyhazovat? Zkusila jsem to a poslali mě do pr*ele, zoufá si číšnice

PLZEŇ/PRAHA Restauracím mizí zákazníci a padají tržby. Strach z nákazy vyprazdňuje české lokály. „Plzeň je na tom ještě jakžtakž, tady nehráli cizinci tak zásadní roli. Ale Praha, to je obrovský průšvih,“ shrnul situaci jeden z hostinských.

Dezinfikovat stoly a židle po každém zákazníkovi, personál v rouškách? Kolik židlí, tolik hostů? Žádný problém. Tahle opatření proti šíření viru hospodští bez potíží zvládají. Mnohem větší ranou je ale pro ně narůstající strach a rapidně řídnoucí počty návštěvníků. A nově i omezení provozu do desáté večer.

Provoz restaurací jede na poloviční obrátky. Je to lepší než nulové tržby při nouzovém stavu na jaře, ale den ode dne horší než v červenci či v srpnu. Léto se vydařilo, lidé si zas cestu do svých hospůdek našli, a někde dokonce zčásti nahradili chybějící zahraniční turisty. Teď se zas lokály vylidňují. Nově přijatá opatření v souvislosti s druhou vlnou covidu už provozovatele začínají opět děsit.

Je pátek večer, ulicemi kolem centra Plzně korzují nepočetné skupinky spíše mladších lidí. Málokde berou hosté vážně ministerskou vyhlášku, která nařizuje mít nasazenou roušku ve všech vnitřních prostorách, tedy i v interiéru hospod, vyjma samotné konzumace. „To mám ty zákazníky, když vstoupí bez roušky, vyhazovat? Před chvílí jsem to zkusila a poslali mě do pr… Ti frajeři to neřeší, ale já si netroufnu tady dělat policajta,“ opáčila drobná číšnice v menší hospůdce na dohled od centrálního náměstí Republiky.

Plzeň živoří, Praha zmírá

Venkovní předzahrádky jsou vesměs obsazené, ale uvnitř je většinou pusto. „Díkybohu za teplé září a za předzahrádky,“ pronáší Luboš Kastner, spolumajitel firmy Hospodska, nad půllitrem čerstvě natočeného piva v restauraci Plzeňka. Uvnitř lokálu, který společně s několika dalšími v Plzni a Praze patří do skupiny Hospodska, je pouze hrstka lidí. Tihle jsou, co se týče roušek, z obliga – už mají před sebou půllitr.

„Plzeň je na tom ještě jakžtakž. Tady nehráli cizinci tak zásadní roli. Ale Praha, to je obrovský průšvih. A teď stále větší. Září začíná být z pohledu tržeb peklo,“ neskrývá Kastner obavy. Tak mluvil o víkendu. Včera k onomu „peklu“ zařadil i nejnovější opatření z hlavy nového ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) zavřít od dneška hospody místo o půlnoci už v deset večer. Prymula to řekl v úterý v rozhovoru pro server iDNES.cz.

„Je to otevřená diskreditace budoucnosti našeho oboru. Absolutně nefér. Žádná data nepotvrzují, že restaurace patří k nejrizikovějším místům šíření covidu. Zavřít v deset znamená ukončit objednávky nejpozději v devět. To by znamenalo velký propad denních tržeb a likvidaci podniků, které se jen těžko vzpamatovávají z jarní, první vlny,“ řekl Kastner včera. Lidé jsou podle něj už tak hodně vystrašení a tržby po letním nadechnutí opět klesají pod loňskou úroveň. A záporné číslo teď bude podle Kastnera narůstat v rámci všech 40 tisíc gastronomických zařízení po Česku.

Stačí zajít v Plzni o pár ulic dál do minipivovaru s rozměrnou restaurací Beer Factory. Uvnitř bylo o víkendu až na tři slečny u stolu pusto, na zahrádkách – ve dvoře a na ulici – popíjí místní vyhlášená piva malé skupinky hostů. Covidu se prý nebojí. „Já myslím, že se to nějak přehání. Dovnitř kvůli roušce nepůjdu. A pokud bude lejt, zůstanu doma, no,“ má jasno jeden z hostů, věkem kolem třicítky.

V Praze potvrzuje bídnou situaci provozovatel pověstné smíchovské restaurace U Buldoka Pavel Jurák. „Jsme na polovičce loňského obratu. Lidé jsou už zase vystrašení. A taky doma na home office, kanceláře kolem jsou zase pusté, takže děláme sotva polovinu obědů. Soukromé nebo různé firemní akce jsou už zase v čudu. Vydržím do konce roku a pak uvidím, jestli to má dál vůbec cenu,“ posteskl si.

Hospodští se shodují, že zákazníci reagují na mediální zprávy o postupu virové nákazy prakticky okamžitě. „Hodinu poté, co v bedně ohlásili ta nová virová omezení, začala chodit první storna. Malé skupinky, firmy a přišli jsme i o svatbu, kterou jsme tu měli mít v sobotu,“ dodává Jurák.

Slunce covid nezastavil

Kvůli obavám z šíření nákazy ohlásili stopku i pořadatelé mnoha akcí v interiéru. V Plzni se tak třeba ruší na víkend nachystaný veletrh Svět knihy. Rizika se zalekli i pořadatelé řady venkovních akcí, které mají povolený vstup pro maximálně tisíc lidí.

O svou tradiční radost však nepřišli o uplynulém víkendu vyznavači mini- a restauračních pivovarů a jejich zajímavých piv, nejrůznějších ležáků, ejlů (ale), pšeničných, stoutů nebo kyseláčů. Největší přehlídka tohoto druhu v Česku s názvem Slunce ve skle, pořádaná Pivovarským dvorem Purkmistr v Plzni-Černicích, přilákala o loňském, 12. ročníku během dvou dnů do prostoru dvora, na černickou náves a parkoviště skoro deset tisíc návštěvníků a stánky s výčepy tam postavilo přes 70 minipivovarů.

To vše letos covid drasticky zredukoval. Kvůli limitu maximálně tisíce lidí na jednom místě přistoupili pořadatelé k online prodeji omezeného počtu vstupenek, bez kterých byl vstup na dvoudenní akci zapovězen. Návštěvnost tedy byla oproti loňsku pětinová, plocha pro stánky třetinová a minipivovarů se vešla polovina. Hlavně ale, že to nezrušili, radovali se pivovarníci i šťastlivci, na které se dostaly vstupenky. Na omezené ploše byla hlava na hlavě.

A zpovzdálí to vše pozorovali se skleničkou v ruce Lubošové Krýslové, otec a syn, majitelé firmy LUKR, která vlastní pořádající černickou restauraci s pivovarem Purkmistr a hotelem a mimo další aktivity také dodává výčepní technologie pro hospody. Dodává, ale na druhé straně také demontuje v případě ukončení provozu restaurace. Zatímco před krizí LUKR demontoval v podnicích dvakrát ročně, nyní jsou to i dva týdně.

„Pro tento obor má covid zničující důsledky. Vidíme ale, že k restauracím, kterým se daří přežít, patří hlavně ty, jež se cíleně a s péčí věnují pivu. Mají věrnější klientelu než ty ostatní,“ popisuje svou zkušenost Luboš Krýsl starší. Potvrzuje také, že velké problémy mají zejména hotely a restaurace závislé na zahraniční klientele.

Minus 30 miliard. Zatím

Před možnou vlnou dalších krachů stravovacích zařízení, která se na rozdíl od podobně postižených lázní a hotelů nedočkala od vlády speciálních podpůrných programů, v minulých dnech varovala i Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků (AMSP). Podle její šéfové Evy Svobodové už sektor gastronomie přišel letos na tržbách o minimálně 30 miliard korun a do konce roku se toto číslo může zvýšit na 45 až 50 miliard. Počítáno ještě bez vlivu dalších restriktivních opatření.

Asociace odhaduje, že většina provozovatelů zakončí letošní rok ztrátou v řádu stovek tisíc až jednotek milionů korun. Pokud dojde k dalším výrazným omezením, reálně prý lze očekávat na konci roku ukončení provozu až čtvrtiny gastronomických provozů a okamžité ohrožení desítek tisíc pracovních míst.