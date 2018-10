RETIA: radary, které vidí skrz zeď i uši Velkého bratra

Brusel a dramatická přestřelka policistů s muslimskými radikály v březnu 2016. Rakousko-maďarská hranice a 71 uprchlíků udušených v nákladním prostoru kamionu v srpnu 2015. Pákistánský Abbottábád a dopadení arciteroristy Usámy bin Ládina v květnu 2011. Co mají tyto události společného? Tam všude by dokázal zachraňovat lidské životy, drahou techniku a usnadňovat práci policistům a vojákům jeden malý český vynález. Jmenuje se ReTWis 5 a je to speciální ruční radar, který „vidí“ skrz zeď. Je určený právě pro ozbrojená komanda obléhající zabarikádované teroristy, vojáky při bojových akcích ve městech či policisty pátrající po uprchlících v kamionech. Funguje skvěle, odhalí spolehlivě i lidi za několika zdmi a to až na vzdálenost 40 metrů.

Advertoriál

„Radar dokáže poznat, kolik lidí za zdí je, jak jsou rozmístění, jestli se pohybují, nebo jsou v klidu. Pracuje v širokém frekvenčním pásmu a díky tomu dokáže zachytit i mikro pohyby, jako jsou třeba dýchání člověka. Prakticky se tak před ním nelze zamaskovat. To je zajímavé pro bezpečnostní složky při kontaktu s teroristy, pro armádu při vedení bojové činnosti v zastavěných oblastech a podobně. Přitom se s ním skvěle zachází, váží jen kolem tří kilogramů,“ vysvětluje Jan Mrkvica, vedoucí systémový analytik pardubické firmy RETIA, která radar ReTWis 5 (RETIA Through-Wall Imaging System) vyvinula.



Není divu, že je o pardubické zařízení zájem - a to jak u nás, tak i za hranicemi. Na odbyt jde hlavně v posledních letech, kdy čím dál více zemí bojuje s migrační krizí.

Potomci padlého giganta

Originální radar ReTWis 5 nepochází z Pardubic náhodou. Vlastně je to jakýsi „pravnuk“ takových technických legend jako byly pasivní lokátor Tamara nebo generace civilních radarů, které sloužily na desítkách letišť hlavně v zemích východního bloku. Vyráběla je - a také úspěšně prodávala - pardubická Tesla (více v 2. a 3. díle seriálu).



Gigant, který vznikl v 50. letech minulého století a až do 90. let zaměstnával tisíce lidí z Pardubic a širokého okolí, neustál přechod na tržní ekonomiku a krátce po revoluci se zhroutil. Jenže firmu, jak známo, netvoří zdi, budovy a areály, ale lidé. A ti v Pardubicích zůstali a své know-how dokázali skvěle využít. Ze starého giganta tak vyrostlo na dvacet nových malých firem, které v elektrotechnické tradici pokračovaly. Jednou z těch nejúspěšnějších, které vydržely do současnosti, je právě RETIA. Letos slaví pětadvacáté výročí.



Unikátní malý přenosný radar ReTWis dokáže detekovat živé bytosti za zdí nebo za nekovovou překážkou. Využívají ho zejména ozbrojené složky.

„Tesla po listopadu 1989 - a ostatně většina velkých podniků - kvůli zoufalé neefektivitě, neschopnosti řešit nové výzvy a zkostnatělosti mnoha vedoucích pracovníků vyháněla nejschopnější lidi, a to dlouho před vyhlášením úpadku v roce 2003. RETIA vznikla v roce 1993, ELDIS o několik let dříve, ERA pak v roce 1995,“ říká technický ředitel firmy RETIA Pavel Queisner.

Potomci Tesly se sice zaměřily na různé oblasti - od informačních technologií přes radary až po komunikace - i tak si však tvrdě konkurovaly. Byla to bitva o zakázky - kdo je získal, přežil. „To vše se dělo bez jakékoliv podpory, dotací, inkubátorů, technologických parků, krajských rad pro inovace, podnikatelských zón, komor či clusterů. Škoda. Kdyby část prostředků, které padly na snahu udržet Teslu Pardubice naživu, dostaly ve svých počátcích tyto nové firmy ve formě státních zakázek -například v armádní oblasti, tak by dnes byly někde úplně jinde,“ říká k tomu Petr Novák první generální ředitel společnosti a jeden ze zakladatelů.

Radar otestovaný raketami Hamásu

RETIA každopádně dokázala uspět i bez startovacích státních injekcí. Z původních deseti „otců zakladatelů“ se rozrostla na firmu s 240 zaměstnanci. Téměř 60 procent z nich jsou vývojáři. Z pronajatých prostor v průmyslové oblasti Semtín se přesunula do vlastního velkého vývojového a výrobního areálu nedaleko pardubického nádraží. Své výrobky prodává do 40 zemí na celém světě - od Británie, Francie a Itálie, přes USA, Kanadu a Brazílii, až po Alžírsko, Egypt či Indii. Mezinárodní úspěch firmy dokládá i fakt, že zhruba dvě třetiny tržeb pocházejí právě z exportu.

Unikátní malý „radar, který vidí skrz zdi“ je samozřejmě jen malou částí toho, co Retia vyvinula a nabízí, byť velmi zajímavou. Hlavní náplní pardubické firmy je vojenská i civilní elektrotechnika - hlavně radary a komunikační technika.

V poslední době se název společnosti nejvíce skloňuje v souvislosti s armádní zakázkou (která se z více důvodů již několik let odsouvá) na izraelský 3D radar typu MADR (Mobile Air Defence Radar - mobilní radar protivzdušné obrany) od firmy ELTA, za který má Ministerstvo obrany ČR utratit celkem 3,6 miliardy korun. Retia se má na dodávce a provozu osmi zařízení podílet - a to na několika úrovních. ELTA má například do Pardubic přenést linku na výrobu anténních modulů, česká firma také zajistí implementaci špičkového 3D zařízení do systémů protivzdušné obrany Armády ČR a postará se i o jeho servis.

Co vlastně izraelský radar umí a proč je pro Armádu ČR tak důležitý? Ze všeho nejdřív je potřeba říct, že radar je prověřený ostrými bojovými akcemi. Zařízení společnosti ELTA je už deset let (systém je samozřejmě stále modernizován) součástí slavné izraelské protivzdušné obrany Irone Dome (Železná kopule nebo klenba). A ta má v rozbouřeném regionu Blízkého východu o práci postaráno. Jejím hlavním úkolem je ochrana území Izraele před útoky raket krátkého doletu a minometných granátů - ty nejčastěji přilétají z Pásma Gazy, ovládaného hnutím Hamás, nebo z Libanonu, kde operuje organizace Hizballáh. Systém pracuje tak, že radar odhalí letící projektil a předá informaci o jeho dráze řídicímu centru. To vypočítá, kam dopadne. Pokud představuje jakoukoliv hrozbu, je vypálena střela, která raketu nebo granát zničí.

Radar vidí stíhačku i granát

Hlavní výhodou radaru je jeho multifunkčnost. Je mobilní, zajistí dokonalý přehled o situaci v prostoru, který hlídá. Zaznamená objekty různých velikostí - stíhačku, malý bezpilotní letoun i vypálený granát, a ještě dovede navádět na cíl raketu, která hrozbu zničí. „Je to „rodinné stříbro“ izraelského národního radarového výrobce - společnosti ELTA. Radar je schopen současně zajišťovat s vysokou kvalitou - tedy přesností, dosahem a rychlostí obnovy - přehled o vzdušné situaci a předávat informace o cíli spolupracujícím protiletadlovým raketovým systémům. Toho dřív radary nebyly schopny,“ chválí techniku Pavel Quiesner.

Je nutné zmínit, že podobnou techniku nabízejí i další výrobci. Armáda na začátku výběrového řízení na moderní radary, které mají nahradit zastaralá zařízení ještě sovětské výroby, oslovila kromě Izraelců další tři firmy: britskou BAE, švédský SAAB a francouzský Thales. ELTA však nabídla nejvíc. „Mimo jiné je jedinou společností, která v operačním nasazení potvrdila význam multifunkčního radaru v systému protivzdušné obrany,“ říká Pavel Quiesner.

Skládací ReVISOR

Retia ale vyrábí a dodává i své vlastní aktivní vojenské radiolokátory. Pro Armádu České republiky vyvinula například malý přehledový radar krátkého dosahu ReVISOR. Je to lehké mobilní zařízení s rotující anténou na skládacím, 6,5 metru vysokém ramenu. Vejde se na malý náklaďák, terénní automobil, obrněné vozidlo nebo na přívěs a velkou výhodou je, že se s ním dá snadno a rychle manipulovat - do provozu ho v terénu zvládnou uvést dva lidé, trvá jim to 10 minut.

ReVISOR je základní radarový prvek průzkumu vzdušného prostoru bojiště ve vazbě na prostředky VSHORAD.

ReVISOR umí zachytit nízko letící cíle, a to včetně objektů s malou odraznou plochou, tedy například bezpilotní letouny. Spolehlivě funguje do vzdálenost 30 kilometrů a pět kilometrů do výšky. Pozná typ letadla (nebo jiného letícího objektu) a samozřejmě ho dovede sledovat. Je určen zejména pro podporu protiletadlových systémů typu SHORAD/VSHORAD - (Very) Short Range Air Defence - protivzdušná obrana (velmi) krátkého dosahu. Skládá se ze dvou částí - samotného radaru a dále informačního a komunikačního modulu C2 určeného k velení a řízení palby PPLRK (přenosné protiletadlové raketové komplety). Radar je odolný proti rušení a dokáže také účinně filtrovat falešné signály, např. odrazy od terénních nerovností.



Uplatňuje se třeba při obraně vojenských základen. Je ale skvělý i pro ochranu bojových jednotek v akci před vrtulníky, bitevními letouny a hlavně bezpilotními letouny, jejichž význam v poslední době dramaticky roste. Bezpilotní vzdušné systémy nejsou již doménou jen nejvyspělejších států, ale mají je k dispozici například i teroristické nebo kriminální skupiny, jako jsou třeba pašeráci zbraní či drog.

Kdo tomu velí?

Lehký radar ReVISOR spolupracuje s další sofistikovanou technikou z výrobních hal a vývojových laboratoří firmy RETIA: mobilním komunikačním systémem velení a řízení palby RACCOS (Retia Advanced Command Control and Communication System). To je vlastně velín, který přijímá informace od radarů a dalších „pozorovatelů“, vyhodnocuje je a předává střelcům. RACCOS k tomu využívá i další techniku firmy RETIA, například optiku k vyhledávání cílů ReTOB nebo terminál ReWET, který všechny složky systému propojuje.

Přestože to zní docela složitě, systém pracuje bleskově, prakticky v reálném čase. Celá akce - od zachycení cíle, přes zpracování informace systémem RACCOS, až po vydání rozkazu k palbě - trvá jen pár sekund. Tedy pokud jsou všichni členové obsluhy dobře vycvičení. Zajímavé také je, že celý systém je velmi variabilní a dá se napojit na nejrůznější techniku - radary i raketové systémy. Zařízení patří k nejmodernějším a nejkvalitnějším systémům protivzdušné obrany na krátké vzdálenosti současnosti a úspěšně funguje v arzenálu Armády ČR. Své zkušenosti se zařízením RACCOS pardubická firma využila i při vývoji systému AGS pro jednotky NATO, na kterém se podílela. Soustava AGS (Alliance Ground Surveillance) na rozdíl od RACCOSUu neslouží k monitoringu vzdušného prostoru, ale pozemních cílů.

Uši Velkého bratra

RETIA ale vyvíjí, vyrábí a dodává i další typy elektroniky. Nejzajímavější je asi záznamový systém ReDAT. Hlášku „...hovor může být monitorován...“ zná asi každý. Od teď budete vědět, že pokaždé, když jí uslyšíte, nejspíš vás poslouchá „Velký bratr“ ReDAT. Systém funguje v bankách, call centrech, u mobilních operátorů, při řízení letového provozu, na dispečincích dopravních podniků, záchranné služby, policie i hasičů... Kromě Česka ho firma dokázala vyvézt i na Slovensko, do Španělska, na sever Afriky či do Indie - celkem ho RETIA instalovala na 2000 místech.

V roce 2000 vytvořila firma Retia nové nahrávací rozhraní ReDAT. To umožňuje nahrávat pevné linky i IP telefony.

ReDAT je spičkové zařízení pro záznam hlasu, obrazu nebo i z nejrůznějších komunikačních kanálů, které mohou být navzájem klidně nekompatibiliní. Systém záznam nejen ukládá, ale i vyhodnocuje. Dokáže tak například posuzovat práci operátorů call center - díky analýze hlasu třeba zjistí, jak dobře to operátoři se zákazníky na druhém konci drátu umí... ReDat toho dokáže ale daleko víc. Zaznamenává a ukládá také třeba činnost klávesnice a myši u počítače. Nadřízený se tak může podívat, co se na firemním počítači v určitý čas psalo nebo jak se pohyboval kurzor ovládaný myší.



Nové 3D radary

V Pardubicích samozřejmě vznikají i nové věci. V současnosti Retia dokončuje vývoj dvou sofistikovaných 3D radarových systémů. První z nich bude pracovat v pásmu X (8 - 12 GHz, vlnová délka 3,8 až 2,5 cm) a bude vybavený tzv. AESA anténu (Active Electronicaly Scanned Antenna), u níž se svazek rádiového signálu pohybuje elektronicky bez nutnosti s ní mechanicky pohybovat. Druhý radar, s klasickou otočnou anténou, bude pracovat v pásmu S (2 až 4 GHz, vlnová délka 15 až 7,5 cm).

„Využíváme příznivé změny celého sektoru elektrotechnického průmyslu, kde největší inovace dnes již nepocházejí z armádních a kosmických zakázek, ale z komunikačního a automotive trhu. Technologie potřebné pro vývoj a výrobu špičkových senzorů tak neštěstí většinou nejsou exkluzivně dostupné pouze velkým hráčům, ale umožňují tvořit produkty na špičkové úrovni i nám - z pohledu celosvětového trhu malým hráčům. Právě zajištění špičkové úrovně vlastních vývojových a výzkumných kapacit věnujeme velkou péči,“ dodává Pavel Šedivý.