Revoluce v automobilismu? Ford představil systém autonomního řízení, bezpilotní ovládání uvede příští rok

DEARBORN Ford je další automobilkou, která přišla se systémem automatického řízení. Sundat ruce z volantu a nohy z pedálů budou moci řidiči prvního plně elektronického Fordu Mustang - SUV Mach-E a dalších, zatím nespecifikovaných modelů. Technologii pro bezpilotní řízení americký výrobce na trh uvede příští rok pod názvem Active Drive Assist (ADA) .

Už v listopadovém představení zbrusu nového elektromobilu Mach-E Ford zmínil, že by takovou funkcí mohl netypický Mustang disponovat, více detailů výrobce odtajnil až minulý týden. Psal o tom americký server CNN.

Funkce systému ADA mají být podobné již existujícímu Super Cruise od General Motors. Oba systémy fungují na principu externích senzorů a předem zmapovaných úseků silnice. Systém řidiče automaticky upozorní, vyskytne-li se na úseku, kde je možné jej používat. Prozatím americký Ford zmapoval přes 160 tisíc kilometrů dálnic v USA a Kanadě. Evropští řidiči si zatím počkají.

Na rozdíl od konkurence se Ford na technologii nespoléhá úplně. ADA má navíc pomocí infračerveného kamerového systému hlídat pozornost a bdělost řidiče. Kontrolovat má jeho oči, a to i přes brýle. V případě, že řidič nebude delší dobu sledovat cestu, systém se vypne. „Řidiči mají tendenci přespříliš důvěřovat asistenci v řízení a zhruba po 7 minutách jízdy na autopilota přestávají dávat pozor,“ říká ředitel elektromobilů Ford Darren Palmer. Kamera podle něj proto významně zvyšuje bezpečnost autonomní jízdy. Nahrávka bude sloužit pouze pro okamžitou potřebu, v paměti zařízení záznamy nezůstanou.

Při snaze řidiče převzít znovu řízení by oproti konkurenci ADA měla být přívětivější a neklást odpor. K okamžitému předání kontroly stačí lehce pohnout volantem. Zároveň však poskytuje pohodlí, které například oproti konkurenční technologii Tesly, takzvanému Autopilotovi, dovoluje řidiči na delší dobu pustit volant. Pokud Autopilot Tesly necítí ruku na volantu, vypne se. Podobně fungují i systémy, které používá například Mercedes-Benz, Audi, BMW či Nissan. To by měla být pro novinku od Fordu výhoda.

Dodávky prvních vozů Mustang Mach-E budou spuštěny závěrem letošního roku. Hardware, jenž má umožnit takzvané řízení „hands-free“ bude od té doby zákazníkům k dispozici. Potřebný software ADA pak půjde do prodeje na podzim příštího roku. Zákazníci si ho budou moci nainstalovat buď při návštěvě u prodejce Ford, nebo prostřednictvím bezdrátové aktualizace.