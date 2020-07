Revoluční e-Volkswagen míří do prodeje. Je to ale částečně šaráda, termín dodání zůstává nejistý

WOLFSBURG/PRAHA Pondělí je pro automobilku Volkswagen významným milníkem. Do prodeje se totiž oficiálně dostává model ID.3, elektromobil, který má být znamením nové éry. Jenže je to částečně šaráda. Termín dodání vozu zůstává nejistý.

Model ID.3 je pro automobilku Volkswagen (VW) i celý koncern nesmírně významné auto. Je to první elektromobil na nové platformě MEB, který se dostává do prodeje. Naznačuje směr, jímž by se měly v blízké budoucnosti ubírat prakticky všechny značky koncernu. ID.3 je začátkem nové éry elektromobility u VW.

Samotná automobilka připravuje na platformě MEB třeba kompaktní SUV, ale chystá i další modely, nejspíš včetně reinkarnace legendárního „sambabusu“ Transporter T1. SUV na platformě MEB v podobě modelu Enyaq iV by měla co nevidět představit i česká Škoda, Audi na stejném základu chystá Q4 e-tron a Seat, tedy vlastně jeho sportovní divize Cupra, připravuje model El Born.

Jenže celý start elektrické ofenzivy se odehrává ve stínu problémů, problémů s technikou platformy MEB, hlavně se softwarem, který se firmě stále nedaří dovyvinout do takové podoby, aby fungoval zcela bez problémů. ID.3 tak už měl být vlastně dávno na trhu. Světová premiéra se odehrála loni v září na autosalonu ve Frankfurtu – a i ta mohla být dříve. Továrna, kterou následně v listopadu slavnostně otevírala německá kancléřka Angela Merkelová, vyrábí ID.3 na sklad, údajně jich takto ve Cvikově stojí desítky tisíc.



Auto, jež stálo křeslo šéfa softwaru

A zákazníci čekají. Zájemci o revoluční model, který má z elektrických vozů udělat dostupná auta srovnatelná s těmi se spalovacími motory, si ho sice mohli nezávazně rezervovat u dealerů, ale další postup byl až dosud nejasný. Nejčastěji byl jako termín zahájení prodeje zmiňován vágní „závěr léta“, v květnu marketingový šéf VW Jürgen Stackmann prozradil, že objednávky oficiálně začnou 17. června. To byl ovšem termín, kdy si vůz mohli objednat vybraní zájemci z předobjednávek.

Pro veřejnost nakonec platí pondělní datum, 20. červenec. VW otevírá objednávkový systém na ID.3 ve vybraných evropských zemích včetně ČR. Zákazníci mají na výběr ze sedmi předpřipravených konfigurací a dvou (z celkových tří) velikostí baterie, jež slibují dojezd 330 a 420 kilometrů.

Dodávky mají začít v říjnu, a ani tehdy klienti nedostanou hotové auto. VW ale slibuje update softwaru, který by měl přijít v prvním čtvrtletí roku 2021 a měl by konečně přinést kompletní funkce. Teprve po doladění této aktualizace začne výroba všech původně zamýšlených variant ID.3.

Toto zdržení ve vývoji softwaru, a tedy uvedení ID.3, nakonec stálo místo Christiana Sengera, šéfa vývoje softwaru Volkswagenu. Podle německého listu Handelsblatt skončil ve funkci 12. července, a spuštění objednávek svého „dítěte“ se tak nedočkal.

Aby se stihly dotace

Pro aktuální spuštění objednávek se Volkswagen nerozhodl jen tak náhodou. I když kolem skutečného uvedení ID.3 na trh stále panuje nejistota, jasné už je jedno: automobilka potřebuje stihnout současnou vlnu dotací na elektromobilitu. V rámci opatření na podporu ekonomiky po pandemii koronaviru totiž řada evropských zemí zavedla či zvýšila příspěvky na elektrovozy. Jejich objem je však často omezený. Kdyby VW vyčkával, zákazníci později na dotace jednoduše nedosáhnou.

Například v Německu teď láká na celkovou dotaci ve výši mohutných 9480 eur, tedy v přepočtu asi 253 000 korun. V domovské zemi VW začínají ceny ID.3 na částce 35 575 eur, tedy necelých 950 000 korunách. Dotace tedy cenu základního provedení srazí na méně než 700 000 korun. Pro porovnání, cena základního VW Golf, tedy konvenčního auta velikosti ID.3, začíná v Německu na částce necelých 20 000 eur, tj. asi 530 000 korun. ID.3 má ale o něco lepší výbavu, a především mnohem vyšší výkon motoru než základní VW Golf.

Se započtením dotací tak může být v Německu ID.3 levnější než odpovídající Golf. Například i v Česku, kde jsou nová auta obvykle levnější, vyjde Golf s turbodieselem 2.0 TDI 110 kW a automatickou převodovkou na nejméně 776 900 korun.

Ani přes výrazné dotace nebude ID.3 levnou záležitostí. Ceny předpřipravených konfigurací se šplhají k částce 48 432 eur, tedy téměř 1 300 000 korun. I s německou dotací je to stále přes milion.