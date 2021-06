Rezoluce europarlamentu je zásah do svobodného trhu, zní z Agrofertu. Je to prý účelová diskriminace

Praha Rezoluce Evropského parlamentu je bezprecedentním zásahem do podnikatelského prostředí v ČR, diskriminuje vybranou skupinu firem a ohrožuje pracovní místa. Sdělil to ve čtvrtek mluvčí koncernu Agrofert Karel Hanzelka. Firma dále odmítá možnost střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a společnosti.

Babiš byl vlastníkem koncernu do roku 2017, kdy kvůli zákonu o střetu zájmů vložil akcie svých firem do svěřenských fondů. Firma pak na konci května oznámila, že Babiš bude u Agrofertu a jeho dceřiných firem zapsaný jako koncový příjemce výhod. Evropský parlament dnes jasnou většinou hlasů odsoudil střet zájmů českého premiéra.

„Schválené usnesení je pouze politickou proklamací. Nemá žádnou právní váhu. Na druhou stranu je bezprecedentním zásahem do podnikatelského prostředí v České republice, do svobodného trhu a do rovných podmínek pro podnikání. Účelově diskriminuje pouze jednu vybranou skupinu firem a ohrožuje pracovní místa tisíců jejich zaměstnanců,“ uvedl mluvčí.

Babiš pak podle něj učinil všechno, co po něm zákon o střetu zájmů požaduje - vložil akcie firem do svěřenských fondů a Agrofert neřídí a neovládá. „Pokud Agrofert čerpá nějakou veřejnou podporu, děje se tak vždy plně v souladu se zákonem. Firma vždy splnila všechna požadovaná kritéria, což je ve všech případech potvrzeno opakovanými kontrolami příslušných úřadů,“ doplnil.

Firma prohlašuje, že dotace nečerpá neoprávněně, ani z nich nežije nebo na nich není závislá.

„Dle aktuální verze auditu Evropské komise jsou podle veřejně dostupných informací předmětem dalšího zkoumání a upřesňování kvůli údajnému střetu zájmů z původního počtu přibližně 100 dotací pro všech 220 firem koncernu už pouze tři dotace s vyplacenými prostředky ve výši 3,1 milionu korun,“ uzavřel mluvčí.

Právně nezávaznou rezoluci, která vyzývá orgány Evropské unie i české úřady k ráznějšímu přístupu vůči dotacím pro holding Agrofert, podpořilo v Evropském parlamentu 505 zákonodárců. Proti bylo 30 europoslanců a hlasování se jich zdrželo 155. Před rokem podobné kritické usnesení podpořilo 510 poslanců a proti se jich vyslovilo 53. Babiš dlouhodobě odmítá, že by byl ve střetu zájmů.

Europoslanci vyzývají české úřady, aby ochránily peníze českých daňových poplatníků a přiměly Agrofert vrátit všechny neoprávněně vyplacené dotace. Česko by mělo vytvořit spravedlivější a zcela transparentní systém rozdělování unijních dotací, míní evropští zákonodárci. Dosavadní pravidla podle nich neumožňují zjistit konečné příjemce dotací a vedla k „vytvoření a růstu rozsáhlých oligarchických struktur“.

Babiše poslanci vyzývají, aby střet zájmů vyřešil tím, že se buď vzdá funkce, nebo zpřetrhá veškeré vazby na Agrofert.