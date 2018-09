Řidičů Uberu přibylo v USA tolik, že jim výdělky klesly o půlku

Washington Popularita přepravní služby Uber v USA vedla k tak vysokému zájmu o práci řidiče, že výdělky lidí vozících klienty pod hlavičkou této firmy klesly za pět let téměř o polovinu. Podobný pokles se týká i dalších společností, které vznikly jako online alternativa ke klasické taxislužbě. Napsal to v úterý list The Wall Street Journal (WSJ).

Zatímco v roce 2013 si řidiči společností Uber, Lyft či dalších firem, které teprve začínaly konkurovat zavedeným taxislužbám, vydělávali měsíčně přes 1500 dolarů (32 500 Kč), letos na jaře to bylo jen 762 dolarů. Za stejnou dobu naproti tomu dvacetkrát vzrostl počet domácností, jejichž některý člen vydělává tímto způsobem. Vyplývá to z výzkumu institutu banky JPMorgan Chase zveřejněného WSJ.

„Když vzroste nabídka nějaké služby, tlačí to dolů cenu,“ podotkla ředitelka institutu Diana Farrellová. Upozornila, že u taxikářů se konkurence zvyšuje méně kvůli obtížnější cestě k získání licence, u Uberu a dalších však šel počet řidičů rychle nahoru díky snadné dostupnosti této práce a nízkým vstupním nákladům.

WSJ nedávno napsal, že mezi řidiči Uberu v USA roste kvůli klesajícím výdělkům frustrace a proto se mnohdy - k nespokojenosti zákazníků - pokoušejí vymýšlet delší trasy a zvyšovat tím jízdné.