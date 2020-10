Rodinné firmy přežijí i covid. ,Český fenomén´ je podle průzkumu odolnější než jiné podniky

CO JE TO RODINNÝ PODNIK Rodinnou obchodní korporací je obchodní korporace,

■ v níž je nadpoloviční počet společníků tvořen členy jedné rodiny, alespoň jeden člen této rodiny je jejím statutárním orgánem

■ nebo ve které členové jedné rodiny přímo či nepřímo vykonávají většinu hlasovacích práv a alespoň jeden člen této rodiny je členem statutárního orgánu této korporace.

■ Za rodinnou obchodní korporaci se považuje i korporace, v níž většinu hlasovacích práv vykonává ve prospěch rodiny nějaká fundace či správce svěřenského fondu, pokud je současně aspoň jeden člen této rodiny členem statutárního orgánu fundace nebo svěřenský správce svěřenského fondu. Rodinná živnost je podnikání, na němž se svojí prací anebo majetkem podílejí nejméně dva členové jedné rodiny, přičemž nejméně jeden z členů této rodiny je držitelem živnostenského nebo jiného obdobného oprávnění či je oprávněn k podnikání z jiného důvodu. Za členy jedné rodiny se pro účely rodinného podniku považují: ■ společně pracující manželé nebo partneři, ■ příbuzní alespoň jednoho z manželů nebo partnerů až do třetího stupně, osoby s manžely nebo partnery sešvagřené až do druhého stupně, dále osoby příbuzné v přímé linii nebo sourozenci. ■ Je-li mezi nimi osoba, která není plně svéprávná, zastupuje ji při hlasování zákonný zástupce. Pokud je taková osoba nezletilá, zastoupí ji opatrovník.