Rodinné podniky si polepší. Mimo jiné dosáhnou na finanční podporu při převodu firmy v rámci rodiny

PRAHA Chystá se cílená podpora rodinným firmám, kterých je podle odhadů Asociace středních a malých podniků a živnostníků ČR (AMSP) v Česku více než milion. Příští rok budou moci firmy získat od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) výhodnější úvěry, popřípadě záruky ke komerčním úvěrům.

Zároveň od příštího roku, pravděpodobně už druhého čtvrtletí, dostanou možnost požádat o certifikát, že jde skutečně o rodinný podnik.

„V případě programu Expanze poskytujeme záruku ke komerčnímu úvěru, kterým jsou financovány provozní nebo investiční výdaje. Záruku poskytujeme zdarma k úvěrům od jednoho do 40 milionů korun a až do výše 80 procent jistiny úvěru. Ručení nabízíme až na 12 let,“ popisuje mluvčí ČMZRB Marie Lafantová.

V programu Záruka 2015 až 2023 budou rodinné firmy moci využít ručení v souvislosti s převodem obchodního podílu z jednoho rodinného příslušníka na druhého. Záruka bude poskytnuta až do výše 80 procent jistiny úvěru, maximálně však 30 milionů korun, a to až na dobu osmi let. Samotný úvěr bude nicméně muset poskytnout komerční banka.

Jak odejít a neoslabit firmu

A proč vůbec firmy, v nichž nastupuje nová generace, potřebují úvěr či ručení? „Máte například firmu, kde chce odejít táta, který ji založil, do důchodu a předat ji synovi. Jeden z důvodů, proč tam zůstává, je, že má nějakou životní úroveň. Zároveň se nechce dostat do situace, aby za pět let šel syna prosit o peníze,“ vysvětluje Libor Musil, místopředseda AMSP a zakladatel společnosti Liko-s.

„Standardně to funguje tak, že u většiny rodinných firem si zakladatel nevyplácí moc zisk a nechává peníze ve firmě. Když pak odchází, tak by si rád tyto peníze vyplatil. Jenže tím může firmu oslabit a snížit její likviditu. Takhle dostane firma, respektive nástupník, úvěr, aby měl potřebné provozní prostředky,“ doplňuje.

Tím však chystaná podpora nekončí. Rodinné firmy si budou moci v rámci existujícího programu Expanze žádat o bezúročné úvěry na provoz a investiční projekty v rozmezí 650 tisíc až 60 milionů korun na dobu deseti let, včetně odkladu splátek jistiny až o čtyři roky. Za standardních podmínek si mohly firmy žádat o úvěr ve výši jeden až 45 milionů korun do výše 45 procent výdajů a s kratší dobou splatnosti sedmi let. Výzvy budou zveřejněny už v lednu, žádosti pak půjde podávat od dubna. Banka má připravené na úvěry a záruky miliardy korun.

Přiblížit se Německu

„Dosud naši ekonomiku táhly investice ze zahraničí. Teď by měly investovat střední a malé firmy, které budou více investovat do výstavby a vývoje. Chceme se přiblížit německému modelu, kde ekonomika stojí primárně na rodinných firmách,“ vysvětluje Musil.

Aby firmy mohly o výhodné podmínky žádat, je třeba vyřešit ještě jednu věc – přesně vymezit, co rodinná firma je. Definici už letos v květnu schválila vláda. Zatím však žádná z firem nemá potřebné oficiální osvědčení.

To se má ovšem brzy změnit. Spuštění registrace rodinných firem chystá resort průmyslu od března příštího roku. Registrace bude probíhat pod AMSP. Vzniknout má registrační výbor, kde bude zástupce asociace, ministerstva průmyslu, hospodářské komory a ČMZRB.

„Na našich stránkách bude formulář, který pak vyplněný žadatel pošle výboru k posouzení. Pokud splní definici, tak značku dostane,“ doplnil Musil. S tím, že o výši poplatku za registraci ještě nebylo rozhodnuto.

Nejde nicméně o jedinou formu podpory, které by se rodinné firmy mohly dočkat. Řeší se i možné dotace. „V současné době ministerstvo připravuje nové programové období 2021–2027 a uvažujeme o možných podporách pro tento druh podniků. Zvažovanou podporou je vyhlašování cílených výzev v rámci stanovených programů,“ uvedla mluvčí resortu průmyslu Štěpánka Filipová.