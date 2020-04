Ropa roste druhým dnem dvouciferným tempem. Trh by se tak mohl stabilizovat

Londýn/New York Ropa roste druhým dnem dvouciferným tempem díky náznakům zpomalení tvorby amerických zásob. Trh by se tak mohl stabilizovat po turbulentním měsíci, kdy ropa především kvůli koronavirové krizi klesla nejníže za dvacet let.

Krátce před 17:00 SELČ přidávala severomořská ropa Brent 14,2 procenta na 25,74 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu zpevňovala o 16,9 procenta na 17,60 dolaru za barel.

Zásoby ropy ve Spojených státech minulý týden vzrostly podle údajů amerického státního úřadu pro energetické informace EIA o devět milionů barelů na 527,6 milionu barelů. To bylo méně, než očekávali analytici oslovení agenturou Reuters, kteří odhadovali, že se zásoby zvýší o 10,6 milionu barelů. Pod odhadem analytiků naměřil růst ropných zásob i americký ropný institut API.

„Pokud budeme v příštích týdnech svědky pokračování tohoto trendu, mohlo by to znamenat, že ropný trh má to nejhorší za sebou,“ řekl agentuře Reuters analytik společnosti ING Warren Patterson.

Dalším impulsem pro růst ceny ropy by mohl být ve čtvrtek oznámený krok Norska. Největší producent ropy v západní Evropě sdělil, že v období od června do prosince sníží těžbu. Po 18 letech se tak připojí k dohodě předních světových producentů o koordinovaném omezení produkce, která má podpořit cenu suroviny.